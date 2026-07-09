Стало известно о роскошном жилье Алсу в Лондоне и на Рублевке

Стало известно о роскошном жилье Алсу в Лондоне и на Рублевке Певица Алсу владеет особняком на Рублевке и квартирой в Лондоне

Певица Алсу владеет обширным портфелем элитной недвижимости, в который входят особняк на Рублевке, апартаменты в Москве и Лондоне, а также роскошное поместье в Крыму, сообщает Telegram-канал «Звездач». Самым масштабным объектом артистки считается четырехэтажный дворец в подмосковном селе Усово площадью около 3 тыс. квадратных метров.

По данным канала, главная семейная резиденция исполнительницы выполнена в викторианском стиле и включает спа-зону с бассейном. По оценкам экспертов, стоимость подобных резиденций на Рублевке может достигать сотен миллионов рублей. Также в собственности певицы находится квартира на 57-м этаже московского небоскреба «Триумф-Палас», где цены на жилье стартуют от 160 млн рублей, и апартаменты на Никитском бульваре, подаренные родителями на совершеннолетие.

За рубежом Алсу владеет квартирой в престижном лондонском районе Сент-Джонс-Вуд. Интерьер жилья с панорамными окнами артистка проектировала самостоятельно, выдержав его в классическом стиле с использованием черного мрамора и старинных люстр.

Особняк на Рублевке певица строила несколько лет, лично занимаясь проектом и, по слухам, несколько раз переделывала фасад. Еще одним уникальным объектом в портфеле недвижимости звезды стало поместье в крымском поселке Орловка, которое отец Алсу подарил своим внучкам. На территории резиденции расположены частный пляж, теннисный корт, конюшня и мечеть.

Ранее певица Жасмин продемонстрировала стройную фигуру в коротком платье на дне рождения Алсу. Артистка призналась, что поддерживает форму благодаря строгой диете и регулярным спортивным тренировкам.