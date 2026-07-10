«Сын» Киркорова, Куртукова: в Питере завершились «Белые ночи», фото NEWS.ru
Певица Татьяна Куртукова на концерте «Звезды Русского радио» в рамках музыкального фестиваля «Белые ночи» в Ледовом дворце Санкт-Петербурга
Фото: Пресс служба «Русского радио»
В Ледовом дворце Санкт-Петербурга концертом «Звезды Русского радио» завершился музыкальный фестиваль «Белые ночи». Он проходит при поддержке «Русского радио», телеканала «РУ.ТВ» и Министерства культуры России.
Певица Ирина Дубцова отметила в беседе с NEWS.ru, что выступать перед петербуржцами всегда не просто: они в хорошем смысле избалованы культурой и требовательны, но для «Звезд Русского радио» эта миссия выполнима.
Филипп Киркоров вышел с маленьким мальчиком. Изначально журналисты предположили, что артист хочет представить внебрачного сына, однако ребенок оказался поклонником Киркорова из Ростова-на-Дону. Он тоже мечтает стать певцом.
Ирина Дубцова призналась, что строит дом, новоселье уже осенью. Певец Александр Панайотов признался, что на дом пока только копит. Алсу недавно отметила день рождения в компании подруг. Представили прессы предположили, что ей пора замуж. Она ответила отрицательно: после развода с бизнесменом Яном Абрамовым к новым отношениям не готова.
Владимир Киселев и Александр Ревва представили клип на композицию «Голливуд». Ревва сообщил о планах снять музыкальный байопик о своем сценическом альтер эго Артуре Пирожкове.
Фото с фестиваля «Белые ночи» — в галерее NEWS.ru.
Певец Филипп Киркоров во время фотосессии перед началом концерта «Звезды Русского радио» в рамках музыкального фестиваля «Белые ночи» в Ледовом дворце Санкт-Петербурга
Фото: Пресс служба «Русского радио»
Денис Майданов и Светлана Столповских во время фотосессии перед началом концерта «Звезды Русского радио» в рамках музыкального фестиваля «Белые ночи» в Ледовом дворце Санкт-Петербурга
Фото: Пресс служба «Русского радио»
Певица Ирина Дубцова во время фотосессии перед началом концерта «Звезды Русского радио» в рамках музыкального фестиваля «Белые ночи» в Ледовом дворце Санкт-Петербурга
Фото: Пресс служба «Русского радио»
Певица Алсу во время фотосессии перед началом концерта «Звезды Русского радио» в рамках музыкального фестиваля «Белые ночи» в Ледовом дворце Санкт-Петербурга
Фото: Пресс служба «Русского радио»
Певица Жасмин во время фотосессии перед началом концерта «Звезды Русского радио» в рамках музыкального фестиваля «Белые ночи» в Ледовом дворце Санкт-Петербурга
Певица Марфа во время фотосессии перед началом концерта «Звезды Русского радио» в рамках музыкального фестиваля «Белые ночи» в Ледовом дворце Санкт-Петербурга
Фото: Пресс служба «Русского радио»
Александра Воробьева во время фотосессии перед началом концерта «Звезды Русского радио» в рамках музыкального фестиваля «Белые ночи» в Ледовом дворце Санкт-Петербурга
Фото: Пресс служба «Русского радио»
Александр Шоуа во время фотосессии перед началом концерта «Звезды Русского радио» в рамках музыкального фестиваля «Белые ночи» в Ледовом дворце Санкт-Петербурга
Фото: Пресс служба «Русского радио»
Солистка группы Artik & Asti певица Севиль Велиева во время фотосессии перед началом концерта «Звезды Русского радио» в рамках музыкального фестиваля «Белые ночи» в Ледовом дворце Санкт-Петербурга
Фото: Пресс служба «Русского радио»
Елена Север во время фотосессии перед началом концерта «Звезды Русского радио» в рамках музыкального фестиваля «Белые ночи» в Ледовом дворце Санкт-Петербурга
Фото: Пресс служба «Русского радио»
Денис Клявер во время фотосессии перед началом концерта «Звезды Русского радио» в рамках музыкального фестиваля «Белые ночи» в Ледовом дворце Санкт-Петербурга
Фото: Пресс служба «Русского радио»
Татьяна Куртукова во время фотосессии перед началом концерта «Звезды Русского радио» в рамках музыкального фестиваля «Белые ночи» в Ледовом дворце Санкт-Петербурга
Фото: Пресс служба «Русского радио»
Певец Денис Майданов на концерте «Звезды Русского радио» в рамках музыкального фестиваля «Белые ночи» в Ледовом дворце Санкт-Петербурга
Фото: Пресс служба «Русского радио»
Певец Филипп Киркоров на концерте «Звезды Русского радио» в рамках музыкального фестиваля «Белые ночи» в Ледовом дворце Санкт-Петербурга
Фото: Пресс служба «Русского радио»
Солистка группы Artik & Asti певица Севиль Велиева на концерте «Звезды Русского радио» в рамках музыкального фестиваля «Белые ночи» в Ледовом дворце Санкт-Петербурга
Фото: Пресс служба «Русского радио»
Группа SEREBRO на концерте «Звезды Русского радио» в рамках музыкального фестиваля «Белые ночи» в Ледовом дворце Санкт-Петербурга
Фото: Пресс служба «Русского радио»
Александр Панайотов на концерте «Звезды Русского радио» в рамках музыкального фестиваля «Белые ночи» в Ледовом дворце Санкт-Петербурга
Фото: Пресс служба «Русского радио»
Александра Воробьева на концерте «Звезды Русского радио» в рамках музыкального фестиваля «Белые ночи» в Ледовом дворце Санкт-Петербурга
Фото: Пресс служба «Русского радио»
Алсу на концерте «Звезды Русского радио» в рамках музыкального фестиваля «Белые ночи» в Ледовом дворце Санкт-Петербурга
Фото: Пресс служба «Русского радио»
Александр Ревва на концерте «Звезды Русского радио» в рамках музыкального фестиваля «Белые ночи» в Ледовом дворце Санкт-Петербурга
Фото: Пресс служба «Русского радио»
Ирина Дубцова на концерте «Звезды Русского радио» в рамках музыкального фестиваля «Белые ночи» в Ледовом дворце Санкт-Петербурга
Фото: Пресс служба «Русского радио»
Группа «Земляне» на концерте «Звезды Русского радио» в рамках музыкального фестиваля «Белые ночи» в Ледовом дворце Санкт-Петербурга
Фото: Пресс служба «Русского радио»
Жасмин на концерте «Звезды Русского радио» в рамках музыкального фестиваля «Белые ночи» в Ледовом дворце Санкт-Петербурга
Фото: Пресс служба «Русского радио»
Зрители на концерте «Звезды Русского радио» в рамках музыкального фестиваля «Белые ночи» в Ледовом дворце Санкт-Петербурга
Фото: Пресс служба «Русского радио»