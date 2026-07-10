«Сын» Киркорова, Куртукова: в Питере завершились «Белые ночи», фото NEWS.ru

Певица Татьяна Куртукова на концерте «Звезды Русского радио» в рамках музыкального фестиваля «Белые ночи» в Ледовом дворце Санкт-Петербурга

В Ледовом дворце Санкт-Петербурга концертом «Звезды Русского радио» завершился музыкальный фестиваль «Белые ночи». Он проходит при поддержке «Русского радио», телеканала «РУ.ТВ» и Министерства культуры России.

Певица Ирина Дубцова отметила в беседе с NEWS.ru, что выступать перед петербуржцами всегда не просто: они в хорошем смысле избалованы культурой и требовательны, но для «Звезд Русского радио» эта миссия выполнима.

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Фото с фестиваля «Белые ночи» — в галерее NEWS.ru.