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09 июля 2026 в 20:27

«Она моя муза»: Киркоров рассказал, в каких снах ему приходит Пугачева

Филипп Киркоров признался, что сны с Пугачевой приносят ему удачу

Филипп Киркоров Филипп Киркоров Фото: NEWS.ru
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Певец Филипп Киркоров признался, что сны с Аллой Пугачевой приносят ему удачу, сообщает корреспондент NEWS.ru с концерта «Звезды хайпа» в Ледовом дворце Санкт-Петербурга в рамках фестиваля «Белые ночи». Артист отметил, что после таких сновидений в его жизни обязательно происходит что-то позитивное. При этом содержание снов он не помнит.

Я не буду рассказывать сюжеты, потому что я их не помню. Я помню, что снился кто-то, вот снилась она. Но знаю четко, что как только она мне приснится, у меня что-то обязательно хорошее в жизни происходит. Или в этот день, или в эту неделю, или в этот месяц. Но глобально обычно вот в ближайшие три дня что-то очень позитивное происходит. Либо сбывается какое-то желание или проект, который я давно загадал, задумал, — поделился Киркоров.

На уточняющий вопрос о том, можно ли считать Пугачеву его ангелом-хранителем, артист ответил отрицательно. Он подчеркнул, что эту роль выполняет его мама, а Примадонна остается его неизменной музой.

У меня ангел-хранитель — мама. А она моя муза, была, есть и будет, — заключил исполнитель.

Ранее сообщалось, что Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) тайно перебралась с Кипра в латвийскую Юрмалу, чтобы, предположительно, скрыться от летней жары. Пара не афиширует свой приезд в соцсетях, однако поклонники неоднократно замечали звездных супругов на прогулках по городу.

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