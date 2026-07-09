Большинство россиян выбрали своей целью создание семьи

Создание семьи и воспитание детей являются жизненными целями для 76% россиян, следует из опроса аналитического центра ВЦИОМ и Национального центра «Россия». Большинство респондентов видят семью как пространство для любви, защищенности и воспитания будущих поколений. Участие в опросе приняли 1699 россиян в возрасте от 18 лет.

Уточняется, что многие россияне хотели бы воспитать в своих детях ответственность, честность, искренность и недопустимость обмана. Они также отметили влияние родителей на последующие поколения. Так, 68% опрошенных назвали их ключевым элементом формирования ребенка.

Кроме того, большинство россиян положительно высказались о влиянии семьи на усвоении детьми базовых нравственных ориентиров. По итогам опроса 70% респондентов считают, что знакомые им семьи хорошо справились с этой задачей. В то же время многие родители хотят, чтобы гражданскую, социальную и культурную социализацию ребенок прошел в детском саду и школе.

Ранее социологи выяснили, что жители России от 18 до 35 лет считают правильным формировать пенсионные накопления до 35 лет. При этом только 12% опрошенных откладывают деньги на будущее.