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09 июля 2026 в 18:26

Руководитель украинской компании попал в больницу после «визита» СБУ

Сотрудники СБУ избили замдиректора «Украинской бронетехники» во время обысков

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Сотрудники Службы безопасности Украины пришли с обысками в дом к заместителю директора «Украинской бронетехники», сообщили представители компании в социальных сетях. Они утверждают, что мужчина был избит до сотрясения мозга в рамках якобы сфальсифицированного дела.

В ходе незаконного обыска сотрудниками СБУ был жестоко избит в собственном доме первый заместитель директора ООО «Украинская бронетехника», что привело к многочисленным травмам, сотрясению мозга и госпитализации, — говорится в заявлении.

Ранее суд в Киеве избрал меру пресечения двум подозреваемым по делу об убийстве Анастасии Березовской. Под стражу без права внесения залога отправлены действующий сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины Владислав Реут и бывший сотрудник СБУ Виталий Жикович. Оба фигуранта арестованы на два месяца.

До этого сообщалось, что Березовскую, которую подозревали в покушении на предпринимателя Вадима Ермолаева в Монако, застрелили в затылок. Как уточнил бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук, злоумышленники совершили четыре выстрела.

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