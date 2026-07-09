«Ему постоянно потакают»: в ООН заявили, что Зеленский играет с огнем

«Ему постоянно потакают»: в ООН заявили, что Зеленский играет с огнем Евстигнеева: Зеленский играет с огнем, атакуя российские атомные объекты

Президент Украины Владимир Зеленский своими атаками продолжает играть с огнем, не задумываясь о последствиях своих преступных действий, заявила исполняющая обязанности постоянного представителя РФ при ООН Анна Евстигнеева на заседании Совета Безопасности ООН по украинской тематике. Она подчеркнула, что Запад постоянно потакает этим действиям.

Режим Зеленского продолжает играть с огнем, совершенно не задумываясь о далеко идущих последствиях его преступных действий. И в этом ему постоянно потакают, — заявила дипломат.

По словам дипломата, ВСУ продолжают атаковать российские объекты мирного атома. 5 июля украинский беспилотник ударил по градирне строящегося энергоблока Курской АЭС-2, в результате чего образовалось отверстие диаметром два метра. Кроме того, не прекращаются нападения на город-спутник Запорожской станции Энергодар.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что покушения Киева на жизнь гражданского населения являются военными преступлениями, которые украинские бойцы поставили на поток. Дипломат подчеркнул, что террор, с которым якобы боролась мировая общественность, стал обыденностью.