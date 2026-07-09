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09 июля 2026 в 19:52

Мбаппе пригрозили экстрадицией в Парагвай из-за клеветы

Адвокат сенатора Парагвая Амарильи пригрозил Мбаппе экстрадицией

Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе Фото: Juan Carlos Rojas/Global Look Press
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Капитана сборной Франции Килиана Мбаппе нужно экстрадировать в Парагвай в связи с его клеветническими комментариями против сенатора южноамериканской страны Селесты Амарильи, заявил адвокат политика Гильермо Дуарте Какавелос. По его словам, которые привел Le Figaro, они могут инициировать судебное разбирательство против спортсмена.

Конфликт между футболистом и сенатором начался в соцсетях. Амарилья после проигрыша сборной своей страны на чемпионате мира по футболу оскорбила Мбаппе. По ее словам, самыми образованными существами, которые он видел, были шимпанзе. В ответ спортсмен заявил, что сенатор презренная женщина и недостойна своей должности.

Согласно словам адвоката, то, что написал Мбаппе, может быть предметом разбирательства в Парагвае. Он отметил, что за клевету преследуют как в Южной Америке, так и во Франции. Однако в европейской стране в принципе не проводят экстрадицию. Государство не может выслать человека, если ему грозит наказание меньше двух лет лишения свободы. В то же время клевета чаще всего ведет за собой крупный штраф.

Ранее авторитетный журналист Фабрицио Романо в социальных сетях заявил, что Мбаппе после окончания встречи обвинил сборную Парагвая в грязной игре. По словам лидера французской сборной, его команда готова ответить такими же неуважительными действиями.

Европа
Франция
Парагвай
Килиан Мбаппе
оскорбления
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