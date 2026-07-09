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09 июля 2026 в 19:33

Краснов заступился за многодетную семью в споре с энергетиками

Игорь Краснов Игорь Краснов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Председатель Верховного суда Игорь Краснов распорядился передать на пересмотр спор между энергетической компанией и многодетной семьей из Бурятии, которой начислили более 270 тыс. рублей за неотапливаемые помещения, сообщила пресс-служба ведомства. Глава высшей инстанции раскритиковал нижестоящие суды за формальный подход при взыскании средств с социально уязвимых граждан.

Подобная правоприменительная практика способна привести к нарушению прав неопределенного круга лиц, в том числе социально уязвимых категорий граждан, подорвать доверие к договорным отношениям с ресурсоснабжающими организациями, — отмечается в сообщении.

Конфликт возник после того, как теплоснабжающая организация провела перерасчет и выставила многодетному отцу счет за отопление за три предыдущих года. Энергетики включили в общую площадь жилого дома гараж и подвал, которые фактически никогда не отапливались и не фигурировали в прежних квитанциях. До этого у семьи не было задолженности по коммунальным платежам.

Особый социальный характер ситуации усугубляется тем, что супруги воспитывают пятерых детей, четверо из которых являются близнецами, а еще один ребенок имеет инвалидность. Заседание судебной коллегии по гражданским делам ВС РФ, которая рассмотрит этот спор, запланировано на 13 июля.

Ранее эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь пояснил, что коммунальные услуги могут отключить за долги даже многодетным семьям без решения суда. При этом подачу холодной воды и отопления в зимний период ограничивать запрещено.

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