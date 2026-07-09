Дипломат заявила о безразличии Запада к жертвам на Украине и в России И. о. постпреда при ООН Евстигнеева: Западу безразлична гибель людей на Украине

Западу безразлично, сколько людей гибнет на Украине, заявила на заседании ООН исполняющая обязанности постоянного представителя РФ при организации Анна Евстигнеева. По ее словам, так же на Западе относятся к потерям России.

Европейские коллеги могут сколько угодно говорить о мире, гуманности и защите гражданских лиц, но за этой лицемерной риторикой давно уже невозможно скрыть главное: они являются непосредственными участниками конфликта вокруг Украины. <...> Их не останавливают ни кровь мирных жителей, ни гибель женщин, стариков и детей. А знаете почему? Потому что им все равно, сколько гибнет людей и в России, и на Украине, — сказала дипломат.

Ранее Евстигнеева на заседании Совета Безопасности с критикой удара Вооруженных сил Украины по автобусу с белорусскими детьми заявила, что западные союзники Киева осознают, что поставляемое ими оружие используется не для защиты демократии, а для атак на мирных жителей. Она подчеркнула, что разговоры Запада о сохранении территориальной целостности Украины являются лишь прикрытием их собственного участия в конфликте.

Евстигнеева также отметила, что Киев превратил военные преступления в часть своей военной стратегии. По ее словам, это проявляется в преследовании мирных жителей, а также в атаках на медицинский персонал и спасателей, помогающих пострадавшим и ликвидирующих последствия терактов.