Западу безразлично, сколько людей гибнет на Украине, заявила на заседании ООН исполняющая обязанности постоянного представителя РФ при организации Анна Евстигнеева. По ее словам, так же на Западе относятся к потерям России.
Европейские коллеги могут сколько угодно говорить о мире, гуманности и защите гражданских лиц, но за этой лицемерной риторикой давно уже невозможно скрыть главное: они являются непосредственными участниками конфликта вокруг Украины. <...> Их не останавливают ни кровь мирных жителей, ни гибель женщин, стариков и детей. А знаете почему? Потому что им все равно, сколько гибнет людей и в России, и на Украине, — сказала дипломат.
Ранее Евстигнеева на заседании Совета Безопасности с критикой удара Вооруженных сил Украины по автобусу с белорусскими детьми заявила, что западные союзники Киева осознают, что поставляемое ими оружие используется не для защиты демократии, а для атак на мирных жителей. Она подчеркнула, что разговоры Запада о сохранении территориальной целостности Украины являются лишь прикрытием их собственного участия в конфликте.
Евстигнеева также отметила, что Киев превратил военные преступления в часть своей военной стратегии. По ее словам, это проявляется в преследовании мирных жителей, а также в атаках на медицинский персонал и спасателей, помогающих пострадавшим и ликвидирующих последствия терактов.