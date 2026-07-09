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09 июля 2026 в 19:00

Психиатр рассказал, можно ли оставлять детей с психически больными родными

Психиатр Шуров: детей нельзя оставлять с психически больными в стадии обострения

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Психически больных людей не держат в стационаре пожизненно, рассказал в беседе с NEWS.ru психиатр, нарколог Василий Шуров, комментируя арест обвиняемой в убийстве малолетней дочери жительницы Ачинска. По его словам, после наступления ремиссии их выписывают и снова кладут в больницу только при необходимости. При этом Шуров подчеркнул, что оставлять детей с психически больными родственниками в стадии обострения нельзя.

В любом случае, если человек ведет себя агрессивно и резко, пытается сбежать из дома, не может успокоиться, то ничего хорошего от него ждать не стоит, — предостерег психиатр.

Ранее суд заключил жительницу Ачинска под стражу по обвинению в убийстве пятилетней дочери. Следователи продолжают выяснять все обстоятельства совершенного преступления.

Тело девочки нашли на железнодорожном перегоне. Оно пролежало на камнях при 30-градусной жаре практически неделю. Эксперты не обнаружили следов борьбы, а также ранений от ударов или оружия. По их данным, у ребенка была повреждена подъязычная кость. Позже мать девочки признала вину в ее убийстве.

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