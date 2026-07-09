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09 июля 2026 в 18:16

Трехкратному обладателю Кубка Гагарина Каменеву вынесли вердикт за допинг

РУСАДА дисквалифицировал хоккеиста Владислава Каменева на два года

Владислав Каменев Владислав Каменев Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press
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Хоккеиста ЦСКА Владислава Каменева дисквалифицировали на два года за допинг, сообщила пресс-служба юридического агентства «Клевер консалт». Спортсмен выступает за армейский клуб с 2021 года и полностью пропустил сезон-2025/26.

Дисциплинарный антидопинговый комитет РУСАДА вынес решение по делу нападающего Владислава Каменева. Вместо максимально возможной четырехлетней дисквалификации спортсмену назначена дисквалификация сроком на два года, — сказано в сообщении.

Спортсмену 29 лет. Каменев является трехкратным обладателем Кубка Гагарина: он выигрывал трофей в 2014, 2022 и 2023 годах. В КХЛ хоккеист также представлял магнитогорский «Металлург» и петербургский СКА. В 2014 году его выбрал «Нэшвилл Предаторз» на драфте НХЛ. Позже нападающий выступал в лиге за «Колорадо Эвеланш».

Ранее сообщалось, что не менее восьми футболистов сборной Туниса на ЧМ-2026 не прошли анализ на допинг. Он входит в список запрещенных веществ Всемирного антидопингового агентства (WADA). Источник рассказал, что вещество могло попасть в организм вместе с мясом из Мексики.

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