Суд вынес приговор 11 участникам крупной финансовой пирамиды

Бабушкинский районный суд Москвы приговорил к реальным и условным срокам 11 участников организованной преступной группы, создавшей финансовую пирамиду, сообщает столичная прокуратура. От действий злоумышленников пострадали 200 человек, большинство из которых — пенсионеры, а общий ущерб превысил 240 млн рублей.

По данным ведомства, фигуранты в возрасте от 30 до 56 лет зарегистрировали две организации и арендовали офисы в разных районах столицы. Под видом заключения договоров паевых накоплений они размещали рекламу, обещая гражданам выгодное вложение средств и высокие проценты. Фактически деньги похищались.

Суд признал всех 11 подсудимых виновными по статье «Мошенничество». Никита Григорьев получил 10 лет колонии строгого режима, Денис Анастасов — восемь лет, а Олег Ермаков — семь лет. Остальным участникам, включая Людмилу и Лилит Вартанян, Александру Грабовскую, Ольгу Савкину, Юлию Поварову, Наталью Данилову и Ларису Трофимову, назначены условные сроки. Уголовное дело в отношении организаторов и других членов ОПГ выделено в отдельное производство.

Ранее сообщалось, что художник Сергей Галантер по решению суда отправится в тюрьму общего режима на семь лет и будет вынужден заплатить штраф в размере 1 млн рублей за обман инвесторов. По информации источника, он принимал участие в крупной афере с виртуальным искусством, от его действий пострадали 200 человек.