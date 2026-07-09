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09 июля 2026 в 18:35

Десятки человек заживо сгорели на обувной фабрике

При пожаре на производстве обуви в китайской провинции Фуцзян погибли 28 человек

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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По меньшей мере 28 человек погибли при пожаре, который охватил обувную фабрику в китайской провинции Фуцзянь, сообщило Центральное телевидение КНР. Инцидент произошел в городском округе Цюаньчжоу.

Информация о возгорании поступила около 12:00 по местному времени (07:00 мск). На место происшествия оперативно прибыли более 180 сотрудников спасательных служб и пожарных. Тушение огня продолжается.

До этого в театре имени В. Ф. Комиссаржевской в Санкт-Петербурге началось возгорание. В результате был отменен показ спектакля «Месяц в деревне» 9 июля. Купленные билеты подлежат возврату по месту приобретения. Из здания вывели артистов и сотрудников.

Ранее сообщалось, что в китайском городе Хуанган мощный смерч вынес 30-летнего мужчину прямо из окна квартиры на 12-м этаже. Житель по имени Чжан находился в гостиной, когда на провинцию Хубэй обрушился ураган. Вихрь разбил окна, после чего вытянул жильца вместе с диваном, столом и другой мебелью.

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