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09 июля 2026 в 18:12

Учитель физкультуры сломал школьнику шею железным прутом

В Индии учитель убил школьника ударом железного прута в шею

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В Индии учитель физкультуры ударил школьника железным прутом и сломал ему шею, сообщает The Times of India. Ребенок скончался в больнице, а инцидент спровоцировал массовые протесты.

По версии школы, мальчик потерял сознание во время утренней пробежки и был доставлен в медучреждение с переломом шеи, однако врачи не смогли его спасти. Родственники погибшего настаивают на другой картине произошедшего: один из учеников рассказал, что преподаватель избил ребенка железным прутом в туалете, нанеся удар по шее, после чего заставил его бегать по территории.

Семья отрицает наличие у школьника каких-либо проблем со здоровьем. После известия о трагедии возмущенные родственники ворвались на территорию учебного заведения, избили педагога и угрожали сжечь его, принеся с собой канистру с бензином. Полиции пришлось применить силу для разгона толпы и эвакуации учителя. Родные также утверждают, что камеры видеонаблюдения в момент инцидента не работали, что усиливает их подозрения в попытке сокрытия улик.

Ранее в Череповце был вынесен приговор 23-летнему бывшему педагогу, который совершал преступления сексуального характера в отношении школьников. Суд назначил ему девять лет лишения свободы.

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