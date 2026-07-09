Мощный смерч вынес мужчину с 12-го этажа многоэтажки вместе с мебелью Смерч в Китае вытянул мужчину из окна квартиры на 12-м этаже

Мощный смерч вытянул 30-летнего мужчину прямо из окна квартиры на 12-м этаже в китайском городе Хуанган, пишет Mothership. Житель по имени Чжан находился в гостиной, когда на провинцию Хубэй обрушился ураган. Вихрь разбил окна, после чего вынес жильца вместе с диваном, столом и другой мебелью.

Уточняется, что мужчина упал на зеленые насаждения под домом и, несмотря на серьезные травмы, остался жив. В настоящее время он находится в реанимации. Его жена и ребенок, которые также находились в квартире во время происшествия, не пострадали.

Отмечается, что ураган причинил значительный ущерб: сломано множество деревьев, повреждены автомобили и здания. В общей сложности стихия унесла жизни 11 человек.

Ранее в Свердловской области прошел мощный торнадо, были повреждены десятки домов и автомобилей. Сильный смерч сопровождался ливнем и градом. Стихия срывала кровли с домов, валила деревья и рвала линии электропередачи. Из-за этого у части жителей пропал свет.

До этого в Бурятии смерч сорвал крыши с домов и оставил поселок без света — вихрь пронесся через населенный пункт Онохой, срывая листы кровли с построек. Кроме того, после мощного урагана на регион обрушился град размером с грецкий орех.