Главреда «Сапы» выпустят из СИЗО

Замоскворецкий районный суд Москвы по ходатайству следователя отозвал запрос о продлении ареста главному редактору Telegram-канала «Сапа» Алине Джикаевой, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. По словам ее адвоката Нвера Гаспаряна, в воскресенье, 12 июля, журналистка покинет СИЗО.

Удовлетворить ходатайство следователя о прекращении производства и отзыве ходатайства о продлении ареста Джикаевой в связи с его отзывом, — огласила решение судья.

Ранее Джикаева, обвиняемая в даче взяток, призналась, что передавала деньги сотруднику полиции. По версии следствия, журналистка, находясь в Москве, получала информацию о происшествиях на территории Дагестана и Северной Осетии, включающую персональные данные граждан. За это она отдала полицейскому более 250 тыс. рублей с июля 2020-го по июнь 2025 года.

До этого сообщалось, что Хорошевский суд Москвы вынес приговор правозащитнику Льву Пономареву (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Его заочно приговорили к пяти годам и шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима по делу об уклонении от обязанностей иноагента и организации деятельности нежелательной организации.