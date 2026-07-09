Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
09 июля 2026 в 19:16

Главреда «Сапы» выпустят из СИЗО

Суд отозвал запрос о продлении ареста главному редактору канала «Сапа» Джикаевой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Замоскворецкий районный суд Москвы по ходатайству следователя отозвал запрос о продлении ареста главному редактору Telegram-канала «Сапа» Алине Джикаевой, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. По словам ее адвоката Нвера Гаспаряна, в воскресенье, 12 июля, журналистка покинет СИЗО.

Удовлетворить ходатайство следователя о прекращении производства и отзыве ходатайства о продлении ареста Джикаевой в связи с его отзывом, — огласила решение судья.

Ранее Джикаева, обвиняемая в даче взяток, призналась, что передавала деньги сотруднику полиции. По версии следствия, журналистка, находясь в Москве, получала информацию о происшествиях на территории Дагестана и Северной Осетии, включающую персональные данные граждан. За это она отдала полицейскому более 250 тыс. рублей с июля 2020-го по июнь 2025 года.

До этого сообщалось, что Хорошевский суд Москвы вынес приговор правозащитнику Льву Пономареву (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Его заочно приговорили к пяти годам и шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима по делу об уклонении от обязанностей иноагента и организации деятельности нежелательной организации.

Общество
суды
СИЗО
аресты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сборная Англии лишилась защитника на две игры чемпионата мира по футболу
Личная жизнь, дружба с Олейниковым, СВО: где сейчас Юрий Стоянов
Убийца авианосцев возвращается в строй: НАТО в ужасе от «Адмирала Нахимова»
Попавшая за порно-ролики в СИЗО Шурыгина обратилась с одной просьбой
Захарова заявила о провале ядерного шантажа Зеленского
Тысячи венгров собрались на протестную акцию в центре Будапешта
Определен первый полуфиналист чемпионата мира по футболу
Розыск и срок в РФ, тоска по россиянам, потеря дохода: как живет Слепаков
В РСТ ответили на слухи о массовых отравлениях в Египте
Захарова объяснила усиление атак ВСУ на гражданское население России
Захарова высмеяла участие Зеленского в саммите НАТО
Назван владелец завода в Вишневом, где прогремели взрывы
Стало известно, на каких условиях ГП могла отозвать иск к Мельниченко
Конец санкций, лимит в РПЛ, флаг на турнирах: как Дегтярев изменил спорт РФ
«Паленые» Patriot, дырявое небо: реальные итоги заявлений Трампа по Украине
Нетаньяху предложил Трампу варианты защиты границ Израиля
Запад предпочел отмолчаться на запрос РФ о химических инцидентах на Украине
Уход со сцены, слова об СВО, личная жизнь: где сейчас Рома Зверь
В Минтрансе предупредили о возможных отменах авиарейсов
Сторож на предприятии погиб при атаке ВСУ на ДНР
Дальше
Самое популярное
Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом
Общество

Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом

Турецкие гезлеме с сыром и зеленью — нежнее лаваша, вкуснее хачапури. Через 10 минут подаю к столу: вкуснее, чем в Турции
Общество

Турецкие гезлеме с сыром и зеленью — нежнее лаваша, вкуснее хачапури. Через 10 минут подаю к столу: вкуснее, чем в Турции

Хрустящие малосольные огурцы в пакете: 3 простых и быстрых способа
Семья и жизнь

Хрустящие малосольные огурцы в пакете: 3 простых и быстрых способа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.