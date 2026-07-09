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09 июля 2026 в 15:28

Известный правозащитник-иноагент получил пять лет колонии

Суд приговорил правозащитника Пономарева к пяти годам лишения свободы заочно

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Хорошевский суд Москвы вынес приговор правозащитнику Льву Пономареву (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Его заочно приговорили к пяти годам и шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима по делу об уклонении от обязанностей иноагента и организации деятельности нежелательной организации.

Признать виновным, <...> окончательно назначить наказание в виде лишения свободы на пять лет и шесть месяцев колонии общего режима, — огласила судья приговор.

Ранее обвинение запросило для Пономарева 6,5 года колонии. Защита настаивала на оправдательном приговоре.

До этого певицу Елизавету Гырдымову (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), известную как Монеточка, приговорили к одному году колонии заочно по делу об уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Прокурор запрашивал для артистки год и 10 месяцев лишения свободы заочно.

Сообщалось также, что историк и блогер Тамара Эйдельман (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) обжаловала приговор по делу о реабилитации нацизма и распространении фейков о Вооруженных силах России. Ее приговорили к восьми годам колонии.

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