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09 июля 2026 в 11:36

Известного правозащитника-иноагента потребовали отправить в колонию

В Москве обвинение запросило правозащитнику Пономареву 6,5 года колонии

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru
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Обвинение запросило 6,5 года колонии для правозащитника Льва Пономарева (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) за организацию работы «Института имени Андрея Сахарова», деятельность которого признана в России нежелательной, сообщил корреспондент РИА Новости из зала Хорошевского суда Москвы. Ему также вменяют нарушение порядка деятельности иноагента.

Прошу <...> признать его виновным и назначить наказание Пономареву по совокупности преступлений, <...> окончательное наказание в виде шести лет и шести месяцев в колонии общего режима, — заявил прокурор.

Кроме того, обвинение запросило для Пономарева запрет на администрирование сайтов в интернете сроком на 10 лет. Приговор будет оглашен в Хорошевском суде Москвы сегодня, 9 июля, в 14:00 мск.

Ранее певицу Елизавету Гырдымову (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), известную как Монеточка, приговорили к одному году колонии заочно по делу об уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Прокурор запрашивал для артистки год и 10 месяцев лишения свободы заочно.

До этого стало известно, что историк и блогер Тамара Эйдельман (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) обжаловала приговор по делу о реабилитации нацизма и распространении фейков о Вооруженных силах России. Ее приговорили к восьми годам колонии.

Общество
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