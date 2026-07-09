Подозреваемый в убийстве школьницы из Ленобласти пытался покончить с собой

Подозреваемый в убийстве школьницы из Ленобласти пытался покончить с собой Подозреваемый в убийстве 12-летней Миланы Мехнин попытался покончить с собой

Федор Мехнин, которого подозревают в убийстве 12-летней девочки Миланы из Ленинградской области, попытался покончить с собой, сообщил Telegram-канал «112». По его информации, мужчина хотел свести счеты с жизнью в собственной камере.

Канал также уточнил, что при аресте у Мехнина, попытавшегося сбежать из страны, обнаружили 3 млн рублей в рюкзаке. По данным источников, мужчина обокрал своих партнеров и хотел скрыться за границей.

Ранее Мехнин сознался в убийстве девочки. Суд отправил его на два месяца в СИЗО. Подозреваемый будет находиться под стражей до конца следствия. Как оказалось, Мехнин был ранее судим за нападение на магазин с игрушечным пистолетом. При этом знакомые описывали его как веселого и адекватного человека.

Девочку Милану в последний раз видели живой 2 июля, когда она отправилась собирать лисички в садоводство «Захожье-5». Тело девочки обнаружили на следующий день благодаря ее желтому дождевику. О находке сообщила группа поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».