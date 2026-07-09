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09 июля 2026 в 15:15

Боролась с недугом до последнего. Умерла Бонни Тайлер: фото из жизни певицы

Бонни Тайлер, 1992 год Бонни Тайлер, 1992 год Фото: United Archives /kpa/Global Look Press
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Британская певица Бонни Тайлер (настоящее имя — Гейнор Хопкинс) умерла на 76-м году жизни в Португалии. Она начинала свою карьеру в бакалейной лавке, а спустя несколько лет стала одной из самых популярных рок-исполнительниц благодаря хитам Lost in France и It’s a Heartache.

Ради сцены артистка бросила школу, начала петь в клубах и случайно придумала свой псевдоним, увидев в газете понравившиеся имя и фамилию. Продюсеры и музыкальные критики выделяли у Бонни уникальный вокал. Ее узнаваемая «хрипотца» появилась в 1977 году после операции на голосовых связках. В 1988-м Тайлер записала трек The Best, который не был принят публикой. Тогда песню перепела Тина Тернер, сделав своей «визитной карточкой». Вскоре в карьере Бонни появился хит Total Eclipse, который возглавил музыкальные чарты. С ним певица была номинирована на «Грэмми».

Артистка продолжала выступать до последних дней жизни. Незадолго до старта гастрольного тура она почувствовала себя плохо — Бонни госпитализировали с разрывом аппендикса и инфекцией кишечника. Из-за критического состояния врачи погрузили ее в кому, из которой певица так и не вышла.

Самые яркие фото из жизни Бонни Тайлер — в галерее NEWS.ru.

Певица Бонни Тайлер, 1974 год
Певица Бонни Тайлер, 1974 год
Фото: imago stock&people/Global Look Press
Певица Бонни Тайлер во время телевыступления, 1986 год
Певица Бонни Тайлер во время телевыступления, 1986 год
Фото: Horst Galuschka/imago-images.de/Global Look Press
Певица Бонни Тайлер, 1986 год
Певица Бонни Тайлер, 1986 год
Фото: imago stock&people/Global Look Press
Певица Бонни Тайлер, 1992 год
Певица Бонни Тайлер, 1992 год
Фото: Horst Galuschka/Global Look Press
Бонни Тайлер, 1990-е годы
Бонни Тайлер, 1990-е годы
Фото: imago stock&people/Global Look Press
Бонни Тайлер в интервью на радио Шлезвиг-Гольштейна, 1990-е годы
Бонни Тайлер в интервью на радио Шлезвиг-Гольштейна, 1990-е годы
Фото: imago stock&people/Global Look Press
Слева направо: Гюнтер Шнайдевинд (SWR), Бонни Тайлер (певица), 2003 год
Слева направо: Гюнтер Шнайдевинд (SWR), Бонни Тайлер (певица), 2003 год
Фото: IMAGO/Pressefoto Rudel/Herbert R/Global Look Press
Бонни Тайлер, 2009 год
Бонни Тайлер, 2009 год
Фото: Felipe Trueba/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Бонни Тайлер, 2009 год
Бонни Тайлер, 2009 год
Фото: Felipe Trueba/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Бонни Тайлер выступает на фестивале Berliner Rundfunk Open Air 2018
Бонни Тайлер выступает на фестивале Berliner Rundfunk Open Air 2018
Фото: Nicole Kubelka/Geisler-Fotopress/Global Look Press
Бонни Тайлер (слева) и Венке Мюре поют на сцене Baden Arena, 2019 год
Бонни Тайлер (слева) и Венке Мюре поют на сцене Baden Arena, 2019 год
Фото: Silas Stein/dpa/Global Look Press
Бонни Тайлер с орденом Британской империи (MBE) после церемонии награждения в Виндзорском замке, 2023 год
Бонни Тайлер с орденом Британской империи (MBE) после церемонии награждения в Виндзорском замке, 2023 год
Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press
Бонни Тайлер, 2024 год
Бонни Тайлер, 2024 год
Фото: IMAGO/Ervin Monn/Global Look Press
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