Боролась с недугом до последнего. Умерла Бонни Тайлер: фото из жизни певицы

Британская певица Бонни Тайлер (настоящее имя — Гейнор Хопкинс) умерла на 76-м году жизни в Португалии. Она начинала свою карьеру в бакалейной лавке, а спустя несколько лет стала одной из самых популярных рок-исполнительниц благодаря хитам Lost in France и It’s a Heartache.

Ради сцены артистка бросила школу, начала петь в клубах и случайно придумала свой псевдоним, увидев в газете понравившиеся имя и фамилию. Продюсеры и музыкальные критики выделяли у Бонни уникальный вокал. Ее узнаваемая «хрипотца» появилась в 1977 году после операции на голосовых связках. В 1988-м Тайлер записала трек The Best, который не был принят публикой. Тогда песню перепела Тина Тернер, сделав своей «визитной карточкой». Вскоре в карьере Бонни появился хит Total Eclipse, который возглавил музыкальные чарты. С ним певица была номинирована на «Грэмми».

Артистка продолжала выступать до последних дней жизни. Незадолго до старта гастрольного тура она почувствовала себя плохо — Бонни госпитализировали с разрывом аппендикса и инфекцией кишечника. Из-за критического состояния врачи погрузили ее в кому, из которой певица так и не вышла.

Самые яркие фото из жизни Бонни Тайлер — в галерее NEWS.ru.