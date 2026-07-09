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09 июля 2026 в 17:19

Мельниченко хранил доллары в ядерном бункере, куда их свозили грузовиками

Основатель СУЭК Мельниченко хранил доллары в ядерном бункере рядом с Москвой

Андрей Мельниченко Андрей Мельниченко Фото: Валерий Левитин/РИА Новости
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Основатель «Еврохим» и Сибирской угольной энергетической компании Андрей Мельниченко рассказал журналу The Economist, что в 1990-х годах хранил наличные доллары в бывшем ядерном бункере неподалеку от Москвы. По словам бизнесмена, он нашел надежного поставщика американской валюты для обмена — банкира Ричарда Спайкермана, который возглавлял отдел международных отношений банка Republic National в Нью-Йорке.

Мы стояли на улице в снегу и жарили стейки. Мне было 60, ему 22. Он напомнил мне моего сына, — вспоминает он.

В те годы Republic National каждый день доставлял в Москву банкноты на сумму до $300 млн (более 22,8 млрд рублей) из европейских хранилищ. Мельниченко организовал транспортировку и охрану своей доли. Грузовики спускались на два этажа под землю, где находились десятки людей, которые пересчитывали купюры.

Ранее сообщалось, что совокупное состояние богатейших предпринимателей из России с начала года выросло на $16,106 млрд. В рейтинг входят 20 россиян с общим капиталом $315,3 млрд. Среди них — основной акционер «Северстали» Алексей Мордашов (82-е место), глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон (83), президент «Норникеля» Владимир Потанин (87) и Мельниченко (105).

Общество
Москва
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