День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 мая 2026 в 13:46

Раскрыта сумма, которую заработали российские миллиардеры с начала года

Состояние богатейших россиян выросло на $16 млрд с начала года

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Совокупное состояние богатейших предпринимателей из России с начала года выросло на $16,106 млрд, следует из данных Bloomberg Billionaires Index (BBI). В рейтинг входят 20 россиян с общим капиталом $315,3 млрд.

Среди них — основной акционер «Северстали» Алексей Мордашов (82-е место), глава «Новатэка» Леонид Михельсон (83), президент «Норникеля» Владимир Потанин (87) и основатель «Еврохима» Андрей Мельниченко (105).

В рейтинг также включены председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин (107), бывший глава «Лукойла» Вагит Алекперов (110), основатель USM Holdings Алишер Усманов (152) и инвестор Геннадий Тимченко (160). В списке присутствуют создатель Telegram Павел Дуров (270), инвестор Михаил Прохоров (307), сенатор Сулейман Керимов (310) и предприниматель Виктор Вексельберг (316).

Кроме того, в перечень вошли сооснователь «Альфа-Групп» Михаил Фридман (321), глава «ФосАгро» Андрей Гурьев (349), бизнесмен Дмитрий Рыболовлев (364), председатель совета директоров ММК Виктор Рашников (388) и предприниматель Искандар Махмудов (414). Также в рейтинг попали бывший вице-президент «Лукойла» Леонид Федун (416), основатель Wildberries Татьяна Ким (422) и бизнесмен Роман Абрамович (450). BBI включает 500 богатейших людей мира.

Ранее стало известно, что американский предприниматель и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск второй год подряд удерживает титул богатейшего человека планеты. Его состояние достигло $839 млрд, что в два с половиной раза превышает показатель прошлого года.

Общество
Россия
миллиардеры
богатые
Самое популярное
Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать
Семья и жизнь

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
Семья и жизнь

«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло
Культура

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.