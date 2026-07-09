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09 июля 2026 в 12:30

Стало известно, как СБУ завербовала для теракта россиянина-рецидивиста

СБУ завербовала судимого россиянина для совершения теракта путем шантажа

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Служба безопасности Украины завербовала ранее судимого гражданина России для совершения теракта в Москве, угрожая уголовным преследованием его законной супруги, сообщили в ЦОС ФСБ. По информации ведомства, подготовленный агент был пойман российскими силовиками на территории Краснодара, передает РИА Новости.

Фигурант в 2002 году осужден в России за совершение общеуголовных преступлений (кража, разбой). После отбытия наказания выехал на территорию Украины, где проживал с семьей в городе Днепре; в феврале 2026 года под угрозой уголовного преследования супруги он был завербован противником, — добавили в ведомстве.

Мужчину заставили организовать покушение на высокопоставленного военнослужащего Министерства обороны РФ. Следствие установило, что после освобождения из колонии фигурант хотел уехать жить за границу.

Ранее стало известно, что сотрудники украинских спецслужб завербовали 25-летнюю жительницу Москвы для подготовки теракта против высокопоставленного представителя Министерства обороны РФ. Взамен ей пообещали продолжение романа с ее куратором.

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