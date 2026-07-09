Американцев атаковала «взрывная» диарея

Вспышка паразитарной инфекции — циклоспориаза, вызывающего сильную «взрывную» диарею, — охватила несколько штатов США, передает The Guardian. Наиболее сложная ситуация сложилась в Мичигане, где зафиксировали почти тысячу случаев заражения, что стало рекордом для региона.

Обычно в Мичигане регистрируют около 50 случаев заболевания в год. Текущая вспышка стала крупнейшей в истории штата. Рост числа зараженных также отмечают в Огайо, где к началу июля выявили 177 пациентов. Центры по контролю и профилактике заболеваний США зафиксировали сотни случаев в 17 штатах, однако ведомство признает, что реальная цифра может быть значительно выше.

Возбудителем инфекции выступает микроскопический паразит циклоспора. Заражение происходит при употреблении воды или свежих продуктов, таких как овощи, ягоды и зелень, которые были загрязнены человеческими фекалиями. Болезнь не передается от человека к человеку. Инкубационный период составляет в среднем около недели.

Главным симптомом циклоспориаза является водянистая диарея, которая может сопровождаться спазмами, тошнотой, рвотой и повышением температуры. Для большинства людей инфекция не представляет смертельной угрозы и лечится антибиотиками. Медики рекомендуют тщательно мыть свежие продукты, покупать целые кочаны салата вместо готовых смесей и по возможности подвергать овощи термической обработке.

Ранее терапевт Денис Прокофьев предупредил, что рвота, диарея и боли в животе могут указывать на пищевую токсикоинфекцию. По его словам, на первом этапе важно не выявить конкретного возбудителя, а нейтрализовать его воздействие на организм.