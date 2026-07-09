Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
09 июля 2026 в 17:59

Американцев атаковала «взрывная» диарея

В нескольких штатах США зафиксировали вспышку циклоспориаза

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Вспышка паразитарной инфекции — циклоспориаза, вызывающего сильную «взрывную» диарею, — охватила несколько штатов США, передает The Guardian. Наиболее сложная ситуация сложилась в Мичигане, где зафиксировали почти тысячу случаев заражения, что стало рекордом для региона.

Обычно в Мичигане регистрируют около 50 случаев заболевания в год. Текущая вспышка стала крупнейшей в истории штата. Рост числа зараженных также отмечают в Огайо, где к началу июля выявили 177 пациентов. Центры по контролю и профилактике заболеваний США зафиксировали сотни случаев в 17 штатах, однако ведомство признает, что реальная цифра может быть значительно выше.

Возбудителем инфекции выступает микроскопический паразит циклоспора. Заражение происходит при употреблении воды или свежих продуктов, таких как овощи, ягоды и зелень, которые были загрязнены человеческими фекалиями. Болезнь не передается от человека к человеку. Инкубационный период составляет в среднем около недели.

Главным симптомом циклоспориаза является водянистая диарея, которая может сопровождаться спазмами, тошнотой, рвотой и повышением температуры. Для большинства людей инфекция не представляет смертельной угрозы и лечится антибиотиками. Медики рекомендуют тщательно мыть свежие продукты, покупать целые кочаны салата вместо готовых смесей и по возможности подвергать овощи термической обработке.

Ранее терапевт Денис Прокофьев предупредил, что рвота, диарея и боли в животе могут указывать на пищевую токсикоинфекцию. По его словам, на первом этапе важно не выявить конкретного возбудителя, а нейтрализовать его воздействие на организм.

США
Мир
диарея
инфекции
отравления
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
МВФ вновь отложил решение по $700 млн для Украины
Сборная Англии лишилась защитника на две игры чемпионата мира по футболу
Личная жизнь, дружба с Олейниковым, СВО: где сейчас Юрий Стоянов
Убийца авианосцев возвращается в строй: НАТО в ужасе от «Адмирала Нахимова»
Попавшая за порно-ролики в СИЗО Шурыгина обратилась с одной просьбой
Захарова заявила о провале ядерного шантажа Зеленского
Тысячи венгров собрались на протестную акцию в центре Будапешта
Определен первый полуфиналист чемпионата мира по футболу
Розыск и срок в РФ, тоска по россиянам, потеря дохода: как живет Слепаков
В РСТ ответили на слухи о массовых отравлениях в Египте
Захарова объяснила усиление атак ВСУ на гражданское население России
Захарова высмеяла участие Зеленского в саммите НАТО
Назван владелец завода в Вишневом, где прогремели взрывы
Стало известно, на каких условиях ГП могла отозвать иск к Мельниченко
Конец санкций, лимит в РПЛ, флаг на турнирах: как Дегтярев изменил спорт РФ
«Паленые» Patriot, дырявое небо: реальные итоги заявлений Трампа по Украине
Нетаньяху предложил Трампу варианты защиты границ Израиля
Запад предпочел отмолчаться на запрос РФ о химических инцидентах на Украине
Уход со сцены, слова об СВО, личная жизнь: где сейчас Рома Зверь
В Минтрансе предупредили о возможных отменах авиарейсов
Дальше
Самое популярное
Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом
Общество

Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом

Турецкие гезлеме с сыром и зеленью — нежнее лаваша, вкуснее хачапури. Через 10 минут подаю к столу: вкуснее, чем в Турции
Общество

Турецкие гезлеме с сыром и зеленью — нежнее лаваша, вкуснее хачапури. Через 10 минут подаю к столу: вкуснее, чем в Турции

Хрустящие малосольные огурцы в пакете: 3 простых и быстрых способа
Семья и жизнь

Хрустящие малосольные огурцы в пакете: 3 простых и быстрых способа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.