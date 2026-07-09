Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
09 июля 2026 в 17:48

Одно необычное имя третий год подряд становится самым популярным в Британии

Мухаммед стало самым популярным именем в Англии третий год подряд

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Имя Мухаммед уже третий год подряд становится самым популярным среди новорожденных мальчиков в Англии и Уэльсе, в 2025 году его получили 5957 детей, следует из данных Бюро национальной статистики Великобритании (ONS). В пятерку наиболее распространенных имен также вошли Ноа, Лео, Лука и Артур.

Примечательно, что по сравнению с предшествующим годом в 2025 году Мухаммедом назвали на 236 мальчиков больше. Варианты Мохаммед и Мохаммад расположились в общем списке на 20-м и 55-м местах соответственно.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев призвал европейских чиновников признать связь между миграцией и жилищным кризисом. По его словам, сейчас в ЕС находятся свыше 60 млн мигрантов.

До этого стало известно, что жители Великобритании вышли на массовые демонстрации после того, как приезжий из Судана изрезал ножом мужчину прямо на улице в Белфасте. Мигрант напал на случайного прохожего и попытался его обезглавить.

При этом сами мигранты в Великобритании перестали скрывать пренебрежение к местным ценностям. По данным журналистов, текущие миграционные процессы могут существенно изменить национальный облик Соединенного Королевства в ближайшие десятилетия. Так, доля белого населения страны быстро сокращается, и уже к 2063 году коренные британцы рискуют оказаться в меньшинстве.

Европа
Великобритания
имена
статистика
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Захарова заявила о провале ядерного шантажа Зеленского
Тысячи венгров собрались на протестную акцию в центре Будапешта
Определен первый полуфиналист чемпионата мира по футболу
Розыск и срок в РФ, тоска по россиянам, потеря дохода: как живет Слепаков
В РСТ ответили на слухи о массовых отравлениях в Египте
Захарова объяснила усиление атак ВСУ на гражданское население России
Захарова высмеяла участие Зеленского в саммите НАТО
Назван владелец завода в Вишневом, где прогремели взрывы
Стало известно, на каких условиях ГП могла отозвать иск к Мельниченко
Конец санкций, лимит в РПЛ, флаг на турнирах: как Дегтярев изменил спорт РФ
«Паленые» Patriot, дырявое небо: реальные итоги заявлений Трампа по Украине
Нетаньяху предложил Трампу варианты защиты границ Израиля
Запад предпочел отмолчаться на запрос РФ о химических инцидентах на Украине
Уход со сцены, слова об СВО, личная жизнь: где сейчас Рома Зверь
В Минтрансе предупредили о возможных отменах авиарейсов
Сторож на предприятии погиб при атаке ВСУ на ДНР
«Показал ошибку»: блогер из Пскова объяснил, зачем бьет жену
В Чувашии силовики пресекли межрегиональный наркотрафик
В Барселоне побит столетний температурный рекорд
Объекты энергетики двух регионов России выведены из строя дронами ВСУ
Дальше
Самое популярное
Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом
Общество

Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом

Турецкие гезлеме с сыром и зеленью — нежнее лаваша, вкуснее хачапури. Через 10 минут подаю к столу: вкуснее, чем в Турции
Общество

Турецкие гезлеме с сыром и зеленью — нежнее лаваша, вкуснее хачапури. Через 10 минут подаю к столу: вкуснее, чем в Турции

Хрустящие малосольные огурцы в пакете: 3 простых и быстрых способа
Семья и жизнь

Хрустящие малосольные огурцы в пакете: 3 простых и быстрых способа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.