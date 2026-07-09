Одно необычное имя третий год подряд становится самым популярным в Британии

Одно необычное имя третий год подряд становится самым популярным в Британии Мухаммед стало самым популярным именем в Англии третий год подряд

Имя Мухаммед уже третий год подряд становится самым популярным среди новорожденных мальчиков в Англии и Уэльсе, в 2025 году его получили 5957 детей, следует из данных Бюро национальной статистики Великобритании (ONS). В пятерку наиболее распространенных имен также вошли Ноа, Лео, Лука и Артур.

Примечательно, что по сравнению с предшествующим годом в 2025 году Мухаммедом назвали на 236 мальчиков больше. Варианты Мохаммед и Мохаммад расположились в общем списке на 20-м и 55-м местах соответственно.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев призвал европейских чиновников признать связь между миграцией и жилищным кризисом. По его словам, сейчас в ЕС находятся свыше 60 млн мигрантов.

До этого стало известно, что жители Великобритании вышли на массовые демонстрации после того, как приезжий из Судана изрезал ножом мужчину прямо на улице в Белфасте. Мигрант напал на случайного прохожего и попытался его обезглавить.

При этом сами мигранты в Великобритании перестали скрывать пренебрежение к местным ценностям. По данным журналистов, текущие миграционные процессы могут существенно изменить национальный облик Соединенного Королевства в ближайшие десятилетия. Так, доля белого населения страны быстро сокращается, и уже к 2063 году коренные британцы рискуют оказаться в меньшинстве.