Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
09 июля 2026 в 17:30

Появились подробности ДТП с участием замгубернатора Курской области

В ДТП с участием курского вице-губернатора Чепика пострадали пять человек

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Пять человек пострадали в ДТП с машиной первого заместителя губернатора Курской области — председателя правительства региона Александра Чепика, сообщила пресс-служба облправительства в Telegram-канале. В числе пострадавших также оказалась пятнадцатилетняя девочка.

Пострадавших оперативно доставили в больницу, где медики уже оказывают им всю необходимую помощь, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Чепик попал в ДТП во время рабочей поездки в Конышевский район. Несмотря на аварию, председатель правительства региона посетил районную больницу, Дом культуры и библиотеку.

До этого глава Грайворонского округа Дмитрий Панков получил осколочное ранение бедра в результате детонации украинского беспилотника в селе Головчино. Бригада скорой помощи оперативно доставила пострадавшего руководителя муниципалитета в областную клиническую больницу.

После ему провели операцию по удалению осколка. Врио губернатора региона Александр Шуваев рассказал, что состоянию чиновника ничего не угрожает. Панков получает все послеоперационное сопровождение.

Регионы
Курская область
ДТП
чиновники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Попавшая за порно-ролики в СИЗО Шурыгина обратилась с одной просьбой
Захарова заявила о провале ядерного шантажа Зеленского
Тысячи венгров собрались на протестную акцию в центре Будапешта
Определен первый полуфиналист чемпионата мира по футболу
Розыск и срок в РФ, тоска по россиянам, потеря дохода: как живет Слепаков
В РСТ ответили на слухи о массовых отравлениях в Египте
Захарова объяснила усиление атак ВСУ на гражданское население России
Захарова высмеяла участие Зеленского в саммите НАТО
Назван владелец завода в Вишневом, где прогремели взрывы
Стало известно, на каких условиях ГП могла отозвать иск к Мельниченко
Конец санкций, лимит в РПЛ, флаг на турнирах: как Дегтярев изменил спорт РФ
«Паленые» Patriot, дырявое небо: реальные итоги заявлений Трампа по Украине
Нетаньяху предложил Трампу варианты защиты границ Израиля
Запад предпочел отмолчаться на запрос РФ о химических инцидентах на Украине
Уход со сцены, слова об СВО, личная жизнь: где сейчас Рома Зверь
В Минтрансе предупредили о возможных отменах авиарейсов
Сторож на предприятии погиб при атаке ВСУ на ДНР
«Показал ошибку»: блогер из Пскова объяснил, зачем бьет жену
В Чувашии силовики пресекли межрегиональный наркотрафик
В Барселоне побит столетний температурный рекорд
Дальше
Самое популярное
Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом
Общество

Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом

Турецкие гезлеме с сыром и зеленью — нежнее лаваша, вкуснее хачапури. Через 10 минут подаю к столу: вкуснее, чем в Турции
Общество

Турецкие гезлеме с сыром и зеленью — нежнее лаваша, вкуснее хачапури. Через 10 минут подаю к столу: вкуснее, чем в Турции

Хрустящие малосольные огурцы в пакете: 3 простых и быстрых способа
Семья и жизнь

Хрустящие малосольные огурцы в пакете: 3 простых и быстрых способа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.