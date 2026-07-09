Появились подробности ДТП с участием замгубернатора Курской области В ДТП с участием курского вице-губернатора Чепика пострадали пять человек

Пять человек пострадали в ДТП с машиной первого заместителя губернатора Курской области — председателя правительства региона Александра Чепика, сообщила пресс-служба облправительства в Telegram-канале. В числе пострадавших также оказалась пятнадцатилетняя девочка.

Пострадавших оперативно доставили в больницу, где медики уже оказывают им всю необходимую помощь, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Чепик попал в ДТП во время рабочей поездки в Конышевский район. Несмотря на аварию, председатель правительства региона посетил районную больницу, Дом культуры и библиотеку.

До этого глава Грайворонского округа Дмитрий Панков получил осколочное ранение бедра в результате детонации украинского беспилотника в селе Головчино. Бригада скорой помощи оперативно доставила пострадавшего руководителя муниципалитета в областную клиническую больницу.

После ему провели операцию по удалению осколка. Врио губернатора региона Александр Шуваев рассказал, что состоянию чиновника ничего не угрожает. Панков получает все послеоперационное сопровождение.