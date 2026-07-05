Главе округа Белгородской области провели операцию после атаки ВСУ

Пострадавшему при атаке украинского беспилотника главе Грайворонского округа Белгородской области Дмитрию Панкову провели операцию по удалению осколка, сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев в своем канале в мессенджере МАКС. По словам регионального главы, его состоянию ничего не угрожает.

Дмитрию Александровичу провели операцию по удалению осколка. По оценке медиков, состояние нормальное, его здоровью ничего не угрожает. Необходимое послеоперационное сопровождение оказывается, — написал Шуваев.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины нанесли удары по шести муниципалитетам Белгородской области. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Под огонь попали населенные пункты сразу в нескольких округах.

До этого в ГУ МЧС России по Запорожской области сообщили, что спасателя ранили в результате атаки ВСУ во время тушения пожара в жилом доме в Васильевке. Отмечается, что здание загорелось после удара беспилотника. В ведомстве рассказали, что на пожарных сбросили боеприпас.