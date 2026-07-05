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05 июля 2026 в 17:23

ВСУ подожгли дом и атаковали прибывших спасателей

Сотрудник МЧС пострадал при атаке ВСУ во время тушения дома в Запорожье

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Спасатель ранен в результате атаки ВСУ во время тушения пожара в жилом доме в Васильевке, сообщило ГУ МЧС России по Запорожской области в МАКСе. Отмечается, что здание загорелось после удара БПЛА. В ведомстве рассказали, что на пожарных сбросили боеприпас.

Во время тушения пожара противник повторно сбросил боеприпас с БПЛА на сотрудников МЧС России. В результате происшествия пострадал старший пожарный, — говорится в сообщении.

Пострадавшего оперативно доставили в медицинское учреждение для оказания помощи. Коллеге в ведомстве пожелали скорейшего выздоровления.

Ранее губернатор Глеб Никитин заявил, что один мирный житель погиб и четверо пострадали при атаке ВСУ с помощью беспилотников на Нижегородскую область. Один из пострадавших госпитализирован. По словам Никитина, всего силы ПВО уничтожили 30 украинских дронов.

До этого глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин сообщил, что подразделения, обеспечивающие защиту российских промышленных объектов от атак украинских дронов и ракет, начали получать вооружения «повышенных калибров». Для защиты предприятий также поставили комплексы радиоэлектронной борьбы.

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