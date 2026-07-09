Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
09 июля 2026 в 17:27

В ЦБ предостерегли от иллюзий о дешевых кредитах

Центробанк: дешевые деньги не заменят производительность

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Обильное вливание дешевых денег не обеспечит устойчивого экономического роста, сообщили в пресс-службе Центробанка России. Регулятор подчеркнул, что ключевым фактором является последовательное повышение производительности труда.

И если в результате, скажем, внедрения новых технологий или организационных улучшений производительность существенно увеличится, то сбалансированный рост экономики вполне может стать выше 1,5–2,5% без повышения инфляции, — отмечается в сообщении.

Ранее Банк России допустил, что для стабилизации инфляции в среднесрочной перспективе может потребоваться более высокая траектория ключевой ставки, чем ожидалось ранее. Решение связано с оценкой проинфляционных рисков. В ЦБ отметили, что текущая инфляционная динамика улучшалась и создавала условия для снижения ставки.

До этого глава «Сбера» Герман Греф заявил, что ключевую ставку необходимо снижать, поскольку экономика уже находится в состоянии переохлаждения. Он уточнил, что при слишком высоких ставках она не может долго работать нормально.

Экономика
Центробанк
кредиты
ключевая ставка
ЦБ РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Тысячи венгров собрались на протестную акцию в центре Будапешта
Определен первый полуфиналист чемпионата мира по футболу
Розыск и срок в РФ, тоска по россиянам, потеря дохода: как живет Слепаков
В РСТ ответили на слухи о массовых отравлениях в Египте
Захарова объяснила усиление атак ВСУ на гражданское население России
Захарова высмеяла участие Зеленского в саммите НАТО
Назван владелец завода в Вишневом, где прогремели взрывы
Стало известно, на каких условиях ГП могла отозвать иск к Мельниченко
Конец санкций, лимит в РПЛ, флаг на турнирах: как Дегтярев изменил спорт РФ
«Паленые» Patriot, дырявое небо: реальные итоги заявлений Трампа по Украине
Нетаньяху предложил Трампу варианты защиты границ Израиля
Запад предпочел отмолчаться на запрос РФ о химических инцидентах на Украине
Уход со сцены, слова об СВО, личная жизнь: где сейчас Рома Зверь
В Минтрансе предупредили о возможных отменах авиарейсов
Сторож на предприятии погиб при атаке ВСУ на ДНР
«Показал ошибку»: блогер из Пскова объяснил, зачем бьет жену
В Чувашии силовики пресекли межрегиональный наркотрафик
В Барселоне побит столетний температурный рекорд
Объекты энергетики двух регионов России выведены из строя дронами ВСУ
Зарплата 196 тысяч в Москве, 48 — в Ингушетии: где в России платят больше
Дальше
Самое популярное
Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом
Общество

Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом

Турецкие гезлеме с сыром и зеленью — нежнее лаваша, вкуснее хачапури. Через 10 минут подаю к столу: вкуснее, чем в Турции
Общество

Турецкие гезлеме с сыром и зеленью — нежнее лаваша, вкуснее хачапури. Через 10 минут подаю к столу: вкуснее, чем в Турции

Хрустящие малосольные огурцы в пакете: 3 простых и быстрых способа
Семья и жизнь

Хрустящие малосольные огурцы в пакете: 3 простых и быстрых способа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.