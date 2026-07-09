В ЦБ предостерегли от иллюзий о дешевых кредитах

В ЦБ предостерегли от иллюзий о дешевых кредитах Центробанк: дешевые деньги не заменят производительность

Обильное вливание дешевых денег не обеспечит устойчивого экономического роста, сообщили в пресс-службе Центробанка России. Регулятор подчеркнул, что ключевым фактором является последовательное повышение производительности труда.

И если в результате, скажем, внедрения новых технологий или организационных улучшений производительность существенно увеличится, то сбалансированный рост экономики вполне может стать выше 1,5–2,5% без повышения инфляции, — отмечается в сообщении.

Ранее Банк России допустил, что для стабилизации инфляции в среднесрочной перспективе может потребоваться более высокая траектория ключевой ставки, чем ожидалось ранее. Решение связано с оценкой проинфляционных рисков. В ЦБ отметили, что текущая инфляционная динамика улучшалась и создавала условия для снижения ставки.

До этого глава «Сбера» Герман Греф заявил, что ключевую ставку необходимо снижать, поскольку экономика уже находится в состоянии переохлаждения. Он уточнил, что при слишком высоких ставках она не может долго работать нормально.