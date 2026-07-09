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09 июля 2026 в 17:41

Киев может остаться без обещанных денег от НАТО

Экономист Сергеев: Украина может не получить заявленные в декларации НАТО деньги

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Украина может остаться без заявленных в декларации НАТО денег, заявил в беседе с РИА Новости доцент кафедры мировой экономики Егор Сергеев. По его словам, в документе речь идет о фиксации формата финансирования, а итоговая сумма может быть иной. Сергеев также подчеркнул, что декларация не является конкретным обязательством по выплатам.

То есть они заявляют: мы сейчас согласовали внутри, как бы в договоренности друг с другом, что мы, в принципе, направляем вот такую-то сумму в 26-м и, скорее всего, в 27-м году на военные нужды Украины, — сказал Сергеев.

Ранее политолог Сергей Станкевич заявил, что по итогам саммита НАТО Блок определил Россию как долгосрочную угрозу. Он отметил, что итоговая декларация стала самой краткой за 25 лет и состояла всего из шести пунктов. Политолог подчеркнул, что требование до 5% ВВП на оборону вызвало разногласия среди участников Альянса. По его словам, агрессивная риторика НАТО соседствует с неготовностью к большой войне.

До этого военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что Украина не сможет самостоятельно изготавливать ракеты для ЗРК Patriot. Он отметил, что у Киева практически не осталось ресурсов для высокотехнологичного производства. Эксперт добавил, что единственным возможным вариантом может стать лишь организация сборочных цехов за пределами страны.

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