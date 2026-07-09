Мирошник отреагировал на подарки Эрдогана цитатой из «12 стульев» Мирошник процитировал «12 стульев» после раздачи пистолетов на саммите НАТО

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в своем Telegram-канале с иронией отреагировал на сообщения о подаренных лидерам ЕС пистолетам от турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. Дипломат процитировал знаменитую фразу из романа «12 стульев». Ранее Politico сообщило, что турецкий лидер лично вручил председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и главе Евросовета Антониу Коште пистолеты с гравировкой.

Придется отстреливаться! Я дам вам парабеллум, — написал Мирошник.

Дипломат задался вопросом о скрытых политических целях подобного памятного подарка. В завершение Мирошник в шутливой форме допустил, что раздачей боевого оружия лидерам стран ЕС Эрдоган, возможно, оригинально стремится поскорее завершить текущий международный конфликт.

Ранее Эрдоган на саммите НАТО в Анкаре указал, что Турция готова вновь выступить площадкой для мирных переговоров между Россией и Украиной. По его словам, при заключении справедливого мира никто не окажется проигравшей стороной.