Политолог рассказал об итогах саммита НАТО

По итогам саммита НАТО Блок определил Россию как долгосрочную угрозу, рассказал 360.ru политолог Сергей Станкевич. Он отметил, что итоговая декларация стала самой краткой за 25 лет и состояла всего из шести пунктов.

Блок хочет конфронтации с Россией, и это вошло в итоговую декларацию. Россия там обозначена как долгосрочная и главная угроза. В отношении этой угрозы Блок собирается проводить политику активного сдерживания. Для этого будут укреплять восточный фланг и проводить комплексное перевооружение, — сказал Станкевич.

Политолог подчеркнул, что требование до 5% ВВП на оборону вызвало разногласия. По его словам, агрессивная риторика НАТО соседствует с неготовностью к большой войне.

Ранее сообщалось, что конфликт вокруг Ирана усугубляет разногласия внутри Североатлантического альянса. Большинство членов НАТО предпочитают дипломатическое урегулирование кризиса на Ближнем Востоке.