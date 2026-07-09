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09 июля 2026 в 12:39

Политолог рассказал об итогах саммита НАТО

Политолог Станкевич: НАТО назвало Россию долгосрочной угрозой

Саммит НАТО Саммит НАТО Фото: Ansgar Haase/dpa/Global Look Press
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По итогам саммита НАТО Блок определил Россию как долгосрочную угрозу, рассказал 360.ru политолог Сергей Станкевич. Он отметил, что итоговая декларация стала самой краткой за 25 лет и состояла всего из шести пунктов.

Блок хочет конфронтации с Россией, и это вошло в итоговую декларацию. Россия там обозначена как долгосрочная и главная угроза. В отношении этой угрозы Блок собирается проводить политику активного сдерживания. Для этого будут укреплять восточный фланг и проводить комплексное перевооружение, — сказал Станкевич.

Политолог подчеркнул, что требование до 5% ВВП на оборону вызвало разногласия. По его словам, агрессивная риторика НАТО соседствует с неготовностью к большой войне.

Ранее сообщалось, что конфликт вокруг Ирана усугубляет разногласия внутри Североатлантического альянса. Большинство членов НАТО предпочитают дипломатическое урегулирование кризиса на Ближнем Востоке.

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