Стало известно, как конфликт вокруг Ирана ударил по НАТО

Стало известно, как конфликт вокруг Ирана ударил по НАТО РИА Новости: конфликт вокруг Ирана усилил разногласия в НАТО

Конфликт вокруг Ирана усугубляет разногласия внутри Североатлантического альянса. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на европейский дипломатический источник, большинство членов НАТО предпочитают дипломатическое урегулирование кризиса на Ближнем Востоке.

Американо-иранский конфликт разделяет НАТО, поскольку многие европейские члены Альянса отказываются вступать в конфронтацию с Ираном и напрямую поддерживать американские военные операции в районе Ормузского пролива, предпочитая дипломатический подход, — сообщил европейский диписточник.

Он подчеркнул, что для некоторых европейских стран — членов НАТО конфликт между Россией и Украиной остается ключевым и приоритетным вопросом. По словам источника, это особенно актуально для Великобритании, Польши и стран Балтии.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Испания пересмотрела свою позицию в ответ на критику, вызванную отказом поддержать операцию против Ирана. Слова главы Белого дома последовали после того, как он пригрозил испанским властям разрывом торговых связей.