«Ужасный партнер по НАТО» реабилитировался в глазах Трампа

Испания изменила свою позицию после критики, прозвучавшей на фоне отказа поддержать операцию против Ирана, сообщил президент США Дональд Трамп. Заявление прозвучало после того, как хозяин Белого дома пригрозил испанским властям прекращением торговых отношений, передает Bloomberg. Тем не менее глава Белого дома уточнил, что ряд проблем в отношениях все еще остался.

У нас были проблемы, они еще есть, но Испания исправилась. Я сказал, что прекращу торговлю. Они согласились сделать большой платеж, в противном случае мы бы даже не стали с ними разговаривать, — сказал Трамп.

Ранее американский лидер назвал Испанию «ужасным партнером по НАТО». По его словам, в Вашингтоне больше не желают торговать с этой страной. До этого Трамп сообщил, что у Испании огромные финансовые проблемы, несмотря на практически нулевой вклад в НАТО и собственную оборону.

До этого американский лидер обвинил испанские власти в том, что они негативно влияют на Североатлантический альянс. По его словам, Мадрид годами отказывался помогать союзникам, которые тратят большие деньги на оборону НАТО. При этом глава Белого дома назвал испанский народ фантастическим, а руководство страны — «не очень».