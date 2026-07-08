«Безнадежный случай»: Трамп назвал худшего союзника США по НАТО

Испания является ужасным партнером по НАТО, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ходе своего выступления на саммите в Анкаре. По его словам, в Вашингтоне больше не желают торговать с этой страной, передает Reuters.

Я не говорил с Испанией. Испания — безнадежный случай. Мы больше не хотим вести никаких торговых дел с Испанией. <…> Испания — ужасный партнер по НАТО, — сказал Трамп.

Ранее западные журналисты сообщили, что партнеры США по НАТО понизили свои ожидания от саммита в Анкаре из-за резких заявлений Трампа. Европейские союзники рассчитывали на конструктивный настрой американского лидера, но вместо этого он сразу перешел в атаку, заставив их усомниться в готовности защищать их.

Кроме того, источник заявил, что американский лидер отправился на саммит НАТО в Анкаре в подавленном настроении. По данным инсайдера, за закрытыми дверями президент выражал недовольство отсутствием должной поддержки со стороны Альянса.

Также Трамп раскритиковал партнеров по Североатлантическому альянсу за недостаточное финансовое участие в жизни организации. По его словам, Вашингтон не получает никаких преимуществ от такого сотрудничества.