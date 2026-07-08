Ветеран СВО из Краснодара передал часть премии на поддержку военнослужащих

Ветеран СВО из Краснодара Александр Воевода, задержавший вооруженного мачете нападавшего в ТЦ, передал часть премии за совершенный подвиг на нужды военнослужащих, сообщает «КП-Кубань». Он был награжден медалью Следственного комитета РФ и грамотой городской администрации, а также получил выплаты в размере 1 млн рублей.

Деньги я получил, но их уже нет. Часть потратил на закупку оборудования и снаряжения для бойцов, часть ушла на бытовые нужды, — сказал Воевода.

Сейчас закупленная техника и амуниция уже доставлены на передовую. Они активно используются подразделениями в зоне СВО.

Ранее сообщалось, что население Каменец-Подольского Хмельницкой области обвинило власти города и командование подразделений ВСУ в присвоении денег. Средства были предназначены для солдат в Сумском районе.