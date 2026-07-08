Магнитные бури сегодня, 8 июля: что будет завтра, мигрени, головокружение

Магнитные бури сегодня, 8 июля: что будет завтра, мигрени, головокружение

Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН оценила вероятность магнитной бури на Земле сегодня, 8 июля 2026 года. Ждать ли геомагнитных ударов, что будет завтра, как справиться с бурей?

Будут ли магнитные бури 8 и 9 июля

По прогнозу ИКИ РАН, в среду, 8 июля, магнитосфера Земли будет в спокойном состоянии, Кр-индекс зафиксируется в районе трех единиц. Онлайн-график демонстрирует, что показатель находится в пределах ожиданий.

«Вероятность спокойной магнитосферы составляет 83%, геомагнитных возмущений — 10%, магнитных бурь — 7%. Прогноз на ближайшие 24 часа: ожидается спокойное состояние магнитного поля Земли (Kp = 3,67). Магнитные бури сейчас: магнитосфера Земли сейчас спокойная (Kp = 3,67)», — отмечается на сайте ИКИ РАН.

На Солнце произошли две новые вспышки — они относятся к классу C (слабые). Индекс солнечной активности, по данным за 48 часов, составил 5,2. Завершился один из самых сильных в текущем году всплесков солнечной активности, отметили в лаборатории солнечной астрономии.

«Причиной роста стало формирование двух крупных групп солнечных пятен — № 4478 и 4479, первая стала самой крупной в этом году и второй по размеру за последнее десятилетие. <...> За две недели произошло только две вспышки высшего балла, <...> мощность [событий] находилась на нижней границе класса. В активе Солнца за этот период оказалась [вторая по силе в году] магнитная буря 4 июля», — заявили в ИКИ РАН.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Портал my-calend заявил, что сегодня, 8 июля, ожидается геомагнитная буря силой четыре балла.

«В этот день может возникнуть головная боль, головокружение. Ограничьте физические нагрузки, избегайте стрессовых ситуаций, проводите больше времени на свежем воздухе», — отметил источник.

В четверг, 9 июля, по прогнозу ИКИ РАН, Кр-индекс в течение суток зафиксируется в районе трех-четырех единиц. Вероятность геомагнитных возмущений составит 35%, магнитных бурь — 31%.

Как справиться с магнитной бурей

Терапевт Павел Смирнов советует метеозависимым людям придерживаться определенных правил во время магнитных бурь, чтобы минимизировать ущерб для здоровья.

«В такие периоды следует больше гулять на свежем воздухе, стоит уделить внимание физическим нагрузкам. Однако к занятиям физкультурой следует подходить без фанатизма: не стоит перегружать себя. Уже давно доказано: когда желудочно-кишечный тракт работает хорошо, то и человек чувствует себя значительно лучше. В дни геомагнитных возмущений стоит употреблять больше свежих овощей и фруктов, отказаться от алкогольных и газированных напитков», — заявил медик.

По словам терапевта Анны Лупач, метеозависимым людям в период вспышек на Солнце рекомендуется оставаться дома, спать не меньше восьми часов и пить больше воды. Она уточнила, что чувствительным к природным явлениям гражданам нужно записывать изменения в самочувствии. Также специалист напомнила, что необходимо обращаться к врачам для подбора препаратов первой помощи.

«Еще могут беспокоить повышенная утомляемость, бессонница, общая слабость, раздражительность. Нередко такие симптомы испытывают люди, у которых есть хронические заболевания», — рассказала Лупач.

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