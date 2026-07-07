Воробьев поздравил ветерана ВОВ из Подмосковья с 100-летием

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил ветерана Великой Отечественной войны заслуженного работника образования Московской области Ивана Жучкова с 100-летием, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня». Глава региона пожелал почетному жителю Фрязино крепкого здоровья и бодрости духа.

Иван Иванович создал во фрязинском лицее музей боевой славы, вместе с супругой Аллой Власовной написал и издал пособие для школ по военно-патриотическому воспитанию молодежи, лично собирал материалы для масштабной выставки «Гордимся Победой!». И сегодня Иван Иванович продолжает воспитывать патриотизм у подрастающего поколения. Он — живая история, символ служения Родине и пример для всех нас! — подчеркнул Воробьев.

По его словам, в 17 лет Жучков поступил в школу авиамехаников, а затем ушел на фронт, пройдя путь от Полтавы до Берлина. Он участвовал в Венской и Берлинской операциях, а также во взятии Рейхстага. День Победы в 1945-м ветеран встретил в штабе 5-й ударной армии, где маршал Георгий Жуков подписал акт о капитуляции Германии.

Ранее глава Саратова Игорь Молчанов поздравил с 100-летием ветерана Великой Отечественной войны Виталия Лаврикова. В годы ВОВ мужчина участвовал в боевых действиях в составе летного отряда. После войны он свыше 30 лет служил в органах внутренних дел.