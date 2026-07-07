В Минздраве рассказали о состоянии сбитой в Калининграде годовалой девочки

В Минздраве рассказали о состоянии сбитой в Калининграде годовалой девочки Минздрав: сбитая в Калининграде годовалая девочка по-прежнему находится в коме

Годовалая девочка, пострадавшая от наезда пьяного водителя в Калининграде, до сих пор находится в состоянии комы. Однако, как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава, состояние ребенка стабилизировалось.

Малышка, [пострадавшая от наезда пьяного водителя в Калининграде], по-прежнему в коме, стабилизировалась. Сегодня очередное исследование КТ проводят, — сообщили в Минздраве.

Там добавили, что врачи планируют провести телемедицинскую консультацию с федеральным центром. По данным ведомства, внутренние органы пострадавшей девочки находятся в неудовлетворительном состоянии.

Ранее стало известно, что мать сбитой девочки из Калининграда, которая также пострадала при наезде автомобиля, сейчас находится в больнице. Ее состояние удовлетворительное. По данным Минздрава, у женщины легкая черепно-мозговая травма.

В Госавтоинспекции ранее сообщили, что в Саратовской области водитель «Газели» 2007 года рождения насмерть сбил мужчину. Пострадавший погиб на месте от полученных травм.