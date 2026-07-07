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07 июля 2026 в 17:44

Раскрыта судьба россиянина, впавшего в кому после ДТП во Вьетнаме

SHOT: скончался россиянин, впавший в кому после ДТП на мотобайке во Вьетнаме

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru
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Россиянин, впавший в кому после дорожного инцидента на мотоцикле во Вьетнаме, скончался. Его останки транспортируют во Владивосток, где предадут земле рядом с могилой супруги, сообщает Telegram-канал SHOT. Авария случилась ранним утром 2 июля на территории провинции Кханьхоа.

50-летний мужчина, управляя мотобайком, столкнулся с велосипедистом. Несмотря на наличие защитного шлема, полученная черепно-мозговая травма оказалась крайне тяжелой. Пострадавшего в критическом состоянии экстренно госпитализировали в отделение интенсивной терапии. Проведенное медицинское обследование зафиксировало двусторонние гематомы и ушиб головного мозга, сопровождающийся кровоизлиянием в лобно-височной зоне.

Хирурги выполнили трепанацию черепа, однако полученные повреждения были столь серьезными, что спасти пациента не удалось — он погрузился в коматозное состояние, из которого уже не вышел. Известно также, что несколько лет назад супруга мужчины погибла при трагических обстоятельствах.

Ранее российская семья пострадала в дорожно-транспортном происшествии на магистральной автодороге Приедор — Баня-Лука в Боснии и Герцеговине. В легковом автомобиле, попавшем в аварию, находились супруги и восьмилетний ребенок. Их доставили в Университетский клинический центр города Баня-Лука.

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