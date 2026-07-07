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07 июля 2026 в 17:56

Девушка ударила брата-геймера ножом из-за шума от видеоигр

Девушка из Тайваня порезала брата за громкие разговоры за игрой

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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На Тайване 19-летняя девушка была задержана после того, как во время семейной ссоры ударила ножом младшего брата, пишет Mothership. Причиной конфликта стал шум, который подросток создавал, играя в видеоигры и общаясь с друзьями.

Старшая сестра несколько раз призывала его вести себя тише, однако диалог перерос в конфликт, в ходе которого она взяла кухонный нож и нанесла удар в область шеи и затылка. Раненый мальчик смог покинуть жилище и добраться до магазина, где работал его дедушка. Он вызвал экстренные службы.

Пострадавший доставлен в больницу с кровотечением, его состояние оценивается как стабильное, но он нуждается в дальнейшем наблюдении врачей. В отношении задержанной возбуждено дело по статье о покушении на убийство.

Ранее женщина ударила своего ребенка ножом в шею в пункте выдачи заказов. Пострадавшему вовремя оказали медицинскую помощь. Правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства случившегося, мотивы подозреваемой неизвестны. Возбуждено уголовное дело.

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