Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
07 июля 2026 в 18:13

Школьница обзавелась «красной корочкой» и стала обманывать людей

Школьница из Калининграда обманула людей с помощью фальшивой корочки полиции

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Старшеклассница из Калининградской области обманывала людей с помощью купленной в интернете поддельной «красной корочки», передает Telegram-канал Amber Mash. Девушка сначала познакомилась с барменом, представилась ему Дариэлой и осталась у него переночевать, а утром сказала его 78-летней бабушке, что она из полиции и предотвращает атаку мошенников.

Пенсионерка поверила и отдала телефон, с которого 17-летняя лжесотрудница правоохранительных органов перевела себе более 17 тыс. рублей. Затем мошенница развела продавца в магазине Черняховска, оплатив с его телефона покупки на 5 тыс. рублей. После задержания девушка оскорбила настоящего полицейского и, таким образом, ответит перед судом по трем статьям Уголовного кодекса РФ.

Ранее пресс-служба Министерства внутренних дел России сообщила, что в Якутии сотрудники полиции задержали лжемонтажника, обманувшего 19 жителей на общую сумму 5,4 млн рублей. Мужчина через интернет-объявления искал клиентов, представлялся мастером и после переговоров убеждал их перевести предоплату, а затем скрывался с деньгами.

Регионы
Калининградская область
мошенники
школьницы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Троих жителей Кузбасса осудили за мошенничество на сумму свыше 9 млн рублей
Instagram дал ИИ доступ к фото пользователей
Востоковед объяснил новый виток войны между США и Ираном
Внучка Ротару в алом топе восхитила посетителей Недели моды в Париже
Власти Новосибирской области опровергли слухи о перебоях с поставками в регион
Минпромторг заявил, что проблемы с топливом не влияют на наличие товаров
Удары возмездия ВС РФ по Украине 8 июля: как Россия отвечает на атаки ВСУ
Минпромторг приготовил меры на случай скачка цен на продукты
В ЛНР назвали число раненых при атаке ВСУ на кафе и автомобили
В Иркутске начали устранять последствия шторма
Эрдогана насмешил образ Макрона
Автоэксперт оценил идею льгот на платных трассах для осторожных водителей
Дезертир с гранатой «отжал» золотую сережку у женщины в Киеве
Крокодил набросился на подростка во время семейной рыбалки
Названа вероятная причина отказа Болгарии и Венгрии от военной помощи Киеву
Экс-игрок «Краснодара» назвал причину отъезда Сперцяна в Саудовскую Аравию
Политолог раскрыл цели увеличения военных расходов Германии
Хищения на «зубах дракона» в Белгородской области: кто сколько украл, цифры
ВСУ атаковали коммерческий объект и ранили гражданского в Белгороде
Депутат назвал неприятные последствия введения QR-кодов для продажи бензина
Дальше
Самое популярное
Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом
Общество

Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом

Натираю кабачки на терке и на сковороду — к чаю подаю хрустящие хачапури: нежнее и вкуснее классики
Общество

Натираю кабачки на терке и на сковороду — к чаю подаю хрустящие хачапури: нежнее и вкуснее классики

Заливаю шампиньоны пивом — и на сковороду. К ужину подаю обалденную закуску за копейки: бюджетно и вкусно
Общество

Заливаю шампиньоны пивом — и на сковороду. К ужину подаю обалденную закуску за копейки: бюджетно и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.