Школьница обзавелась «красной корочкой» и стала обманывать людей

Старшеклассница из Калининградской области обманывала людей с помощью купленной в интернете поддельной «красной корочки», передает Telegram-канал Amber Mash. Девушка сначала познакомилась с барменом, представилась ему Дариэлой и осталась у него переночевать, а утром сказала его 78-летней бабушке, что она из полиции и предотвращает атаку мошенников.

Пенсионерка поверила и отдала телефон, с которого 17-летняя лжесотрудница правоохранительных органов перевела себе более 17 тыс. рублей. Затем мошенница развела продавца в магазине Черняховска, оплатив с его телефона покупки на 5 тыс. рублей. После задержания девушка оскорбила настоящего полицейского и, таким образом, ответит перед судом по трем статьям Уголовного кодекса РФ.

Ранее пресс-служба Министерства внутренних дел России сообщила, что в Якутии сотрудники полиции задержали лжемонтажника, обманувшего 19 жителей на общую сумму 5,4 млн рублей. Мужчина через интернет-объявления искал клиентов, представлялся мастером и после переговоров убеждал их перевести предоплату, а затем скрывался с деньгами.