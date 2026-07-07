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07 июля 2026 в 14:17

Лжемастер по ремонту «нагрел» 19 человек на 5 млн рублей

В Якутии задержали лжемастера по ремонту за мошенничество на 5,4 млн рублей

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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В Якутии полиция задержала лжеспециалиста по ремонту квартир, который обманул 19 граждан на сумму 5,4 млн рублей, сообщили в пресс-службе МВД России. Мужчина находил клиентов через объявления в интернете, представлялся строителем и после обсуждения работ убеждал их внести предоплату, после чего исчезал с полученными деньгами.

С 2024 года лжемастер обманул 19 человек и похитил у них в общей сложности порядка 5,4 млн рублей. Так, одна из жительниц города Якутска договорилась с ним о ремонте своей квартиры и передала ему около 892 тыс. рублей. После этого мужчина начал то ссылаться на занятость, то выдумывал иные причины, а затем и вовсе перестал выходить на связь. Похищенные денежные средства он тратил по своему усмотрению, — говорится в сообщении.

Ранее представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что московские полицейские совместно с сотрудниками ФСБ ликвидировали узел связи, который использовали телефонные мошенники. По подозрению в причастности задержаны два человека. По данным ведомства, 18-летний иностранец организовал в двух съемных квартирах столицы сим-боксы для обеспечения работы зарубежных аферистов.

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