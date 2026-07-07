Политолог ответил, что Зеленский хочет от США в обмен на технологии БПЛА

Политолог ответил, что Зеленский хочет от США в обмен на технологии БПЛА Политолог Блохин: Зеленский хочет гарантии безопасности США в обмен на дроны

Президент Украины Владимир Зеленский хочет получить от США гарантии безопасности в обмен на технологии производства дронов, заявил NEWS ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин. По его словам, Евросоюз может обеспечить финансовую составляющую возможной сделки.

Я думаю, что вопрос не в деньгах. Главное желание Украины — это получить гарантии безопасности. Украина превратилась в некий полигон, где страны НАТО тестируют свое оружие против России. Они создают производственные мощности, а взамен Украина получает от стран НАТО и вообще от Запада гарантии безопасности. Условно говоря, поэтапная интеграция Украины в западную систему. Я думаю, что вопрос денег могут решить европейцы. Вопрос здесь скорее заключается в более тесной интеграции [с Западом], — сказал Блохин.

Ранее появилась информация, что Зеленский откладывает подписание соглашения с США о производстве дронов, пытаясь добиться более выгодных условий для Киева — в частности, признания значимости сделки.