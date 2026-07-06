В Минздраве рассказали о состоянии сбитой с детьми в Калининграде женщины

В Минздраве рассказали о состоянии сбитой с детьми в Калининграде женщины Минздрав: сбитая в Калининграде женщина находится в удовлетворительном состоянии

Жительница Калининграда, пострадавшая в результате наезда автомобиля на тротуаре, в настоящее время находится в больнице в удовлетворительном состоянии. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального минздрава, женщина отделалась легкой черепно-мозговой травмой.

Состояние мамы, [пострадавшей от наезда автомобиля в Калининграде], удовлетворительное. Госпитализирована в нейрохирургию с легкой черепно-мозговой травмой, — сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Калининграде на улице Заводской легковой автомобиль сбил женщину с двумя детьми. В результате аварии трехлетний мальчик скончался на месте происшествия. Инцидент произошел в Прибрежном районе города.

Рейсовый автобус с 28 пассажирами ранее попал в серьезное ДТП на трассе М-4 «Дон» в Воронежской области. На 632-м километре он столкнулся с грузовиком. В аварии пострадали 12 человек, их госпитализировали. На месте происшествия работали экстренные службы региона, которые оперативно ликвидировали последствия инцидента.