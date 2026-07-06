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06 июля 2026 в 13:00

«Мы мирные люди»: Лукашенко раскрыл отношение белорусов к боевым действиям

Лукашенко: Белоруссия предпочитает мир, но голову перед врагом не склонит

Александр Лукашенко Александр Лукашенко Фото: president.gov.by
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Народ Белоруссии не собирается воевать, заявил президент республики Александр Лукашенко на торжественной церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава. По его словам, которые передает БелТА, белорусы при этом не собираются склонять голову перед потенциальными врагами.

Белорусский народ пережил неимоверные испытания в годы фашистской оккупации и на генетическом уровне не приемлет войны. <...> Мы мирные люди, воевать не хотим, но и перед врагом головы склонять не намерены, — заявил Лукашенко.

Ранее президент республики заявил о том, кому выгодно растягивание вооруженного конфликта на Украине. С его слов, за этим стоит «международная партия войны», которая на сегодняшний день возглавляет Евросоюз. Лукашенко подметил, что затягивание противостояния служит личным интересам этой партии.

Также глава Белоруссии лично вручил генеральские погоны высшим офицерам белорусской армии. Он заявил, что награжденные — люди, которых в народе воспринимают по-особенному.

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Александр Лукашенко
боевые действия
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