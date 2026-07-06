Песков высказался о «китайской угрозе» для мира Песков: Китай не угрожает никому в мире

Китайская Народная Республика не представляет угрозы ни для одного государства в Азиатско-Тихоокеанском регионе, равно как и для любой другой страны мира, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал испытание новой ракеты КНР.

Мы считаем, что это суверенное право Китая испытывать свою ракету и заниматься военным строительством. Китай не угрожает никакому государству в регионе, не угрожает никому в мире, и Китай является нашим большим союзником и стратегическим партнером, — сказал он.

Ранее посольство Китая в Вашингтоне заявило, что США при неверном подходе к тайваньскому вопросу рискуют спровоцировать прямое столкновение или даже вооруженный конфликт с Китаем. Данное заявление последовало после высказываний помощника американского госсекретаря по делам стран Восточной Азии и Тихоокеанского региона Майкла Десомбре о планах поставок оружия Тайваню.

Кроме того, министр иностранных дел КНР Ван И в ходе телефонной беседы с госсекретарем США Марко Рубио заявил, что Пекин рассчитывает на осмотрительность Вашингтона в любых вопросах, связанных с Тайванем. Глава внешнеполитического ведомства Китая подчеркнул, что стороны должны придерживаться принципов равенства, взаимного уважения и общей выгоды.