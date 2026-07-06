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06 июля 2026 в 14:20

«Что плохого в курицах?»: Margo ответила на критику трека «Кукареку»

Margo: трек «Кукареку» вызвал такой резонанс, какого в шоу-бизнесе давно не было

Певица Margо (настоящее имя — Марго Овсянникова) Певица Margо (настоящее имя — Марго Овсянникова) Фото: Пресс-служба ТНТ
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Певица Margo (настоящее имя — Марго Овсянникова) заявила в интервью NEWS.ru, что ее песня «Кукареку» вызвала резонанс, которого в шоу-бизнесе не было уже давно. Главная задача трека заключалась в том, чтобы «встряхнуть» людей и спровоцировать их на эмоции, пояснила артистка. При этом Margo до сих пор не понимает, почему многих возмутил «птичий напев».

Мы [с командой] создавали хит с пониманием, что реакция будет мощной. Я до сих пор не понимаю, почему кого-то это (напев «кукареку». — NEWS.ru) триггерит? Что плохого в курицах и петухах? Это наше, родное, — высказалась артистка.

Она также выразила мнение, что большинство ее коллег делает понятный публике, но в целом одинаковый контент. По словам Margo, она не хочет следовать общим правилам. При этом напев «кукареку» появился спонтанно и стал творческим экспериментом, которым, по словам исполнительницы, она осталась довольна.

«Кукареку» придумала мой креативный директор Настя Зима. У нас не было текста на одну мелодическую часть, и я сказала, что не могу уйти, не напев демо. У артистов есть такое выражение — «спеть на птичьем»: ты поешь набор звуков и слов, которые первыми приходят в голову, чтобы поймать мелодию. Настя предложила напеть «кукареку», — заключила певица.

Ранее Margo опровергла информацию об уроках по вокалу у народной артистки России Ларисы Долиной. Она отметила, что с детства умеет петь и не нуждается в наставлениях.

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