Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
06 июля 2026 в 14:07

Серия мощных взрывов потрясла европейский город

Два взрыва прогремели ночью на западе Амстердама

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Два взрыва прогремели у жилых домов в западной части Амстердама в районе Гезенвелд в ночь на 6 июля, полиция проверяет возможную связь между этими инцидентами, сообщает телеканал AT5. Первая детонация произошла около 02:00 по местному времени (03:00 мск) у многоквартирного жилого комплекса.

В результате взрыва в нескольких квартирах выбило стекла, у входа вспыхнул пожар, вызвавший сильное задымление в подъезде, но пожарные быстро ликвидировали огонь. Трое жильцов обратились за медицинской помощью с признаками отравления продуктами горения.

Второй хлопок раздался около 03:00 по местному времени (04:00 мск) еще у одного жилого здания, находившегося примерно в полутора километрах от эпицентра первой детонации. Взрывом повредило входную группу строения, сведений о раненых не поступало.

Ранее сообщалось, что двое мужчин, задержанных в рамках расследования взрыва в Монако, отпущены из-под стражи. Следствие не установило их активного участия во взрыве 29 июня, когда пострадали три человека, включая украинского предпринимателя Вадима Ермолаева. Интерпол объявил в розыск 39-летнюю гражданку Украины Анастасию Березовскую, которая считается главной подозреваемой в организации взрыва.

Европа
Нидерланды
Амстердам
взрывы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В ГД ответили, о чем говорит убийство причастной к покушению на Ермолаева
Стали известны подробности аварии самолета с 181 пассажиром в Бишкеке
Сальдо раскрыл истинную роль иностранных наемников в зоне СВО
Российские военные «Геранью» поразили железнодорожные локомотивы ВСУ
Стало известно, сколько стоило покушение на Ермолаева
Политолог рассказал об отношении Трампа к Европе
Петербурженка предстанет перед судом за смертельное ДТП с пенсионеркой
Раскрыты детали встречи Эрдогана и Трампа в Анкаре
Михалков, слезы внука: кадры прощания с королевой цыганской песни Жемчужной
Более 450 БПЛА у Москвы, Крым без света, жертвы: как ВСУ атакуют РФ 7 июля
Пожилой неадекват искромсал свою жену ножом в Москве
Россияне рассказали, какие летние блюда любят больше всего
Школьнице из Таганрога запретили получать аттестат из-за откровенного наряда
В Москве мужчина напал на знакомую и вытолкнул ее из окна
Пригожин высказался о свободном обучении ИИ на авторских материалах
Лерчек вернулась к танго несмотря на болезнь
Лжемастер по ремонту «нагрел» 19 человек на 5,4 млн рублей в Якутии
Названы травмы пассажиров севшего в Бишкеке самолета
В Курской области обесточены 35 населенных пунктов
«Шокирующая картина»: депутат о состоянии врачей после суточных дежурств
Дальше
Самое популярное
Чем бензин Евро-3 отличается от Евро-5: уязвимые машины, защита двигателя
Life Style

Чем бензин Евро-3 отличается от Евро-5: уязвимые машины, защита двигателя

Ложка муки, сметана и яйцо — через 10 минут ем сырную лепешку: нежная, простая и очень вкусная
Общество

Ложка муки, сметана и яйцо — через 10 минут ем сырную лепешку: нежная, простая и очень вкусная

Кто такие фудкортницы: новое явление среди подростков и его причины
Семья и жизнь

Кто такие фудкортницы: новое явление среди подростков и его причины

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.