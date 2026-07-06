Серия мощных взрывов потрясла европейский город

Два взрыва прогремели у жилых домов в западной части Амстердама в районе Гезенвелд в ночь на 6 июля, полиция проверяет возможную связь между этими инцидентами, сообщает телеканал AT5. Первая детонация произошла около 02:00 по местному времени (03:00 мск) у многоквартирного жилого комплекса.

В результате взрыва в нескольких квартирах выбило стекла, у входа вспыхнул пожар, вызвавший сильное задымление в подъезде, но пожарные быстро ликвидировали огонь. Трое жильцов обратились за медицинской помощью с признаками отравления продуктами горения.

Второй хлопок раздался около 03:00 по местному времени (04:00 мск) еще у одного жилого здания, находившегося примерно в полутора километрах от эпицентра первой детонации. Взрывом повредило входную группу строения, сведений о раненых не поступало.

Ранее сообщалось, что двое мужчин, задержанных в рамках расследования взрыва в Монако, отпущены из-под стражи. Следствие не установило их активного участия во взрыве 29 июня, когда пострадали три человека, включая украинского предпринимателя Вадима Ермолаева. Интерпол объявил в розыск 39-летнюю гражданку Украины Анастасию Березовскую, которая считается главной подозреваемой в организации взрыва.