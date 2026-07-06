Захарова уличила европейскую страну в пособничестве ударам ВСУ Захарова обвинила Британию в пособничестве ударам украинских БПЛА

Лондон управляет Киевом в ходе совершения терактов Вооруженными силами Украины, заявила РИА Новости представитель МИД России Мария Захарова. Так она оценила информацию Службы внешней разведки, что удар по Музею обороны Севастополя был детально спланированной провокацией британских спецслужб.

Лондон управляет киевским режимом в ходе совершения им терактов, — сказала Захарова.

Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что удар Вооруженных сил Украины по знаменитой панораме «Оборона Севастополя» стал очередным наглядным подтверждением того, что нацизм всегда будет являться врагом культуры и человеческой цивилизации.

Также сообщалось, что музей-заповедник героической обороны и освобождения Севастополя обратился в правоохранительные органы после атаки ВСУ, которая привела к пожару, уничтожившему полотно панорамы. Представители музея настаивали на возбуждении уголовного дела по статье «Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия народов РФ».

Помощник президента России Владимир Мединский назвал удар ВСУ по музею-панораме в Севастополе обыкновенным фашизмом. Здание панорамы загорелось в ночь на 10 июня из-за целенаправленного удара украинского БПЛА. Обошлось без погибших и пострадавших.